Scuderia Ferrari se pregăteşte intens pentru noul sezon Formula 1. Competiţia începe luna viitoare, în Australia şi poate fi urmărită pe platforma Antena Play .

Moştenitorul imperiului Ferrari, Piero Ferrari, a stat de vorbă cu colegul nostru, Antal Putinică, aflat la ultimele teste din Bahrain. Piero Ferrari a povestit despre tatăl său, despre aşteptările de la linia de start şi despre echipa lui, într-un interviu de colecţie, care poate fi urmărit în cadrul ediţiei speciale Grand Prix, difuzată exclusiv pe Antena Play, pe 27 februarie.

Până atunci, iată un scurt fragment din interviu:

