Exclusiv Interviu cu Piero Ferrari, moştenitorul imperiului omonim. Cum se pregăteşte Scuderia pentru noul sezon F1

Scuderia Ferrari se pregăteşte intens pentru noul sezon Formula 1. Competiţia începe luna viitoare, în Australia şi poate fi urmărită pe platforma Antena Play.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 14:16

Moştenitorul imperiului Ferrari, Piero Ferrari, a stat de vorbă cu colegul nostru, Antal Putinică, aflat la ultimele teste din Bahrain. Piero Ferrari a povestit despre tatăl său, despre aşteptările de la linia de start şi despre echipa lui, într-un interviu de colecţie, care poate fi urmărit în cadrul ediţiei speciale Grand Prix, difuzată exclusiv pe Antena Play, pe 27 februarie. 

Până atunci, iată un scurt fragment din interviu:

