Efectele episodului de iarnă grea încă se văd în zonele afectate. În judeţul Galaţi şcolile au rămas închise iar problemele persistă pe mai multe şosele. Chiar în această dimineaţă, un autocar în care se aflau mai mulţi pasageri din Republica Moldova a rămas blocat pe un drum înzăpezit.

Pe absolut toate șoselele naționale și județene șoferii trebuie să circule cu atenție, pentru că, în continuare, traficul se desfășoară în condiții de iarnă, chiar dacă cele mai multe drumuri naționale și județene au fost deblocate. Sunt în continuare probleme în nordul județului Galați, pe 13 sectoare de drumuri județene care sunt încă blocate de zăpadă. Acționează drumarii acolo, deși ninsoarea s-a oprit în urmă cu aproximativ 12 ore. Încă sunt probleme în acele zone.

Tot în nordul județului, în dreptul localității Gănești, un autocar cu 10 pasageri, toți din Republica Moldova, a rămas blocat astăzi. Nu a putut să-și continue drumul din cauza poleiului de pe șosea. A fost nevoie de intervenția unui utilaj de la drumurile județene pentru a tracta autocarul, astfel încât să își poată continua drumul spre Bârlad.

În Vrancea, la ora actuală, sunt probleme pe drumul județean 205H, care este acoperit de zăpadă. Se circulă, cât de cât, pe un singur fir. În schimb, un TIR a rămas blocat în urmă cu aproximativ o oră și a fost nevoie să fie tractat de un buldoexcavator.

În Brăila, toate drumurile județene și naționale au fost deblocate, însă se circulă în condiții de iarnă. Nu mai sunt în Brăila nici localități care au energia electrică întreruptă. În schimb, cursurile au fost suspendate astăzi în școlile din județul Brăila și, cu excepția municipiului, și în județul Galați.

