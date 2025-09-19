20 septembrie, Sfinţii Eustatie, Teopista, Agapie şi Teopist. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 20 septembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Eustatie, Teopista, Agapie şi Teopist, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Eustatie a fost general al armatei romane din vremea Împăratului Traian (98-117). Conform crestinortodox.ro, înainte de a primi botezul se numea Placid. Din viaţa sa aflăm că, într-o zi, aflându-se la vânătoare, a gonit un cerb. Prin descoperire dumnezeiască, vede între coarnele cerbului cinstita Cruce a Mântuitorului şi aude un glas de la Cruce: "Placide, pentru ce Mă prigoneşti? Eu sunt Hristos, pe Care tu Îl cinsteşti fără să ştii, prin lucrările tale cele bune". La puţin timp după această minune Placid, soţia şi copiii săi s-au botezat. La botez au primit numele de Eustatie, soţia lui - Teopista, iar cei doi copii: Agapie şi Teopist.

După botez, a mers la locul unde i s-a descoperit Dumnezeu pentru a-I mulţumi şi aude din nou glasul Domnului care îi vesteşte că va lua moarte mucenicească. Se retrage din armată pentru o vreme, dar revine la insistenţele Împăratului Traian. Acesta dorea să iasă învingător din lupta cu barbarii. Armata romană iese învingătoare avându-l conducător pe Eustatie. Între timp, Împăratul Traian a murit, iar noul împărat, Adrian, i-a cerut să aducă jertfe idolilor. Pentru că a refuzat, a fost aruncat la fiare împreună cu familia sa. Pentru că acestea nu le-au făcut niciun rău, au fost aruncaţi într-un cazan de aramă încins. În a treia zi, trupurile lor au fost scoase întregi şi nearse.

Potrivit documentelor din arhiva parohiei, părticele din moaştele Sfinţilor Mucenici Eustatie, Teopista, Agapie şi Teopist, făcători de minuni şi ocrotitori ai familiei creştine, au fost aduse la Biserica Iancu Vechi – Mătăsari, în 1840, de către un credincios din Bucureşti, Mihai Zidaru, de la Baia (Judeţul Suceava), prima cetate de scaun a Moldovei (secolul al XIV-lea). De atunci, acestea sunt păstrate ca un dar de mare preţ al Bisericii Iancu Vechi-Mătăsari şi venerate cu evlavie. Reputaţi istorici români, printre care şi Nicolae Iorga, atestă existenţa moaştelor Sfinţilor Mucenici Eustatie, Teopista, Agapie şi Teopist la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰