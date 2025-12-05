Pe 6 decembrie, milioane de români îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai iernii și cel care, în tradiția populară, deschide sezonul magic al sărbătorilor. În 2025, sărbătoarea aduce din nou emoție, bucurie și dorința de a transmite mesaje calde celor dragi care poartă numele Nicolae, Nicoleta, Nicu, Niculina, Niky, Nicușor sau alte derivate.

Urări de Sfântul Nicolae 2025. Mesaje și felicitări pentru sărbătoriții de pe 6 decembrie - Arhiva Observator

Pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae 2025, peste 800.000 de români îşi serbează onomastica. Dintre cei care se sărbătoresc de Sf. Nicolae, 510.000 sunt bărbaţi şi peste 280.000 sunt femei.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae 2025

Sfântul Nicolae rămâne, an de an, o sărbătoare a generozității și a grijii față de cei dragi. De Sfântul Nicolae 2025, majoritatea româncelor care îşi sărbătoresc onomastica se numesc Nicoleta. Alte sărbătorite de Sf. Nicolae poartă numele Niculina, Nicolina, Niculita, Niculiţa, Nicole sau Nikole. Mai puține femei se numesc Nichi, Nikko, Nikka, Nikke, Nikki Nikky sau Niculăiţa.

Articolul continuă după reclamă

Cei mai mulţi dintre sărbătoriţii de Sf. Nicolae 2025 se numesc Nicolae. Alţii poartă numele de Niculai, Neculai, Nicuşor sau Niculae.

Minunile Sfântului Nicolae

Se spune că Sfântul Nicolae a vindecat mulţi bolnavi şi demonizaţi. El a salvat Mira Lichiei de foamete, arătându-se în vis unui negustor italian pe care l-a îndemnat să vină să-şi vândă grâul în cetatea Mirei.

Cea mai cunoscută este minunea cu acel bărbat care avea trei fete şi care fusese, probabil, bogat, dar care a ajuns într-o situaţie economică delicată. Soluţia ieşirii din această situaţie era să-şi ofere fetele spre desfrânare. Se spune că seara, ori de câte ori gândul acesta îi revenea omului respectiv, Sfântul Nicolae, episcopul locului, arunca, în taină, o pungă cu galbeni în curtea lui, astfel încât să aibă cu ce să trăiască şi să nu dea fetele spre pierzare.

De asemenea, o altă minune consemnează faptul că în vremea împăratului Constantin, trei tineri, cărora li se spune voievozi (guvernatori locali) au fost acuzaţi pe nedrept de complot împotriva împăratului. Au fost închişi şi urmau să fie decapitaţi. Dar seara, Sfântul Nicolae i-a apărut în vis împăratului, spunându-i că sunt nevinovaţi.

Înspăimântat de această viziune, împăratul i-a eliberat. Aproape în toate aceste intervenţii ale Sfântului Nicolae se vede că cei ajutaţi sunt persoane tinere şi probabil din acest motiv Sfântul Nicolae a fost tratat şi cinstit ca un mare ajutător al tinerilor.

Dacă aveți nevoie de idei de mesaje și urări amuzante pentru a transmite un gând bun sărbătoriților de Sfântul Nicolae, vă puteți inspira din lista de mai jos.

Urări pentru sărbătoriţii de Sf. Nicolae 2025

La mulți ani, Nicolae! Anul acesta cadoul tău cel mai de preț sunt eu!

La mulți ani, draga mea Nicoleta! Îți doresc tot binele din lume! Să fii sănătoasă și fericită!

Dragă Nicu, de ziua numelui tău îți dorim multă sănătate și împlinire sufletească! Sfântul Nicolae să te călăuzească pe drumul vieții!

La mulți ani de Sfântul Nicolae! Fie ca această zi sfântă să aducă în viața ta cele mai frumoase momente!

Cu ocazia acestei zi speciale, îți urez la mulți ani și la mulți bani! Sfântul Nicolae să îți fie alături la fiecare pas pe care îl faci! Să te bucuri de clipe frumoase împreună cu cei dragi!

La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Îți dorim să ți se îndeplinească toate dorințele. Sănătate și numai bucurii!

Draga noastră Nicoleta, îți dorim să ai cea mai frumoasă zi din an, să te bucuri de tot ce este mai frumos în viață și să realizezi tot ce ți-ai propus!

Astăzi, de ziua numelui tău, îți doresc toată fericirea din univers, toată iubirea din lume, tot norocul pe care îl poate avea cineva vreodată!

Mesaje haioase de Moş Nicolae

Moşuleţ, dacă las mai multe ghete primesc mai mulţi bani?

Acum chiar trebuie să-ţi pregăteşti ghetuţele, nu mai ai nicio scuză!

Moş Nicolae m-a rugat să-ţi transmit că vine la noapte să îţi lase o duzină de nuiele!

Astăzi, de ziua ta, Moş Nicolae ţi-a adus o nuia…. păcat că nu ai fost cuminte!

Anul acesta Moş Nicolae nu ţi-a adus mai nimic… doar pe mine. Mulţumeşte-te cu atât.

Dacă tu ai încăpea într-o ghetuţă şi copilaşul nostru scump în altă ghetuţă, tot ce aş avea nevoie pe lumea asta ar fi … o pereche de ghetuţe. Vă iubesc!

Sfântul Nicolae a venit, cizmele ti-ai pregătit?

Cizmulițe lustruite îl așteaptă la fereastră! Haide, fugi și îi deschide, vine bucuria noastră!

Dragă Moş Nicolae, te rog să aduci sănătate şi fericire familiei şi prietenilor mei. Mulţumesc. La Mulţi Ani!

De Moş Nicolae este momentul în care ceea ce ne dorim devine realitate! Dacă eşti sănătos, fericit, înconjurat de cei dragi, atunci Moş Niculae a venit deja.

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Nicoleta!

Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de ziua numelui!

Ziua de 6 Decembrie să aducă tuturor românilor multă sănătate și fericire și ca spiritul acestei zile sfinte să nu fie uitat.

Cu ocazia Sfântului Nicolae va doresc să aveți parte de un Moș Nicolae generos și momente pline de bucurie cu cei dragi.

Sorcova, vesela / Nicolae-i ziua ta! / Să trăieşti, să petreci, / An de an să înfloreşti!

Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldura și duioșie, iar norocul să te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!.

Cele mai frumoase urări de Sf. Nicolae 2025

De Sfântul Nicolae iți doresc să ți se îndeplinească toate dorințele. Cadourile ți le vă aduce Moș Crăciun.

Cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae iți urez un călduros „La Mulți Ani”! Este noaptea lui Moș Nicolae, așa că pregătește-ți ghetuțele. În primul rând spaaalaaa-leeeeeeee! Moșuleț, daca las mai multe ghete primesc mai mulți bani?

Pune-ți ghetuțele la ferestre! Moș Nicolae e în drum spre tine! Daca ai fost cuminte anul asta, Moș Nicolae sigur nu te vă ocoli!

Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi și îi deschide, vine bucuria noastră!

Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine în căsuţă, să-ţi laş un dar simbolic acolo în ghetuţă, dar te-am văzut dormind şi atunci ţi-am lăsat un pupic dulce pe obraz.

De Moş Nicolae este momentul în care ceea ce ne dorim devine realitate! Dacă eşți sănătos, fericit, înconjurat de cei dragi, atunci Moş Niculae a venit deja.

În această sfântă zi, iți doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor și fie că Sf. Nicolae să te călăuzească mereu în viată. LA MULȚI ANI!

De Sf. Nicolae, fie că cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!

Sper că Sărbătorile de Iarnă, în special cea de Sf. Nicolae, să ne aducă lumina și fericire, înțelepciune și speranța și să ne facă mai buni, să ne ajute să dăruim tot ce avem mai bun familiei, prietenilor și celor apropiați, dar și celor în nevoie!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰