Când se reţine permisul de conducere. La câte puncte de penalizare se suspendă pe loc

Şoferii care încalcă regulile rutiere riscă să rămână fără permis mult mai uşor decât cred. Codul Rutier în vigoare stabileşte clar situaţiile în care poliţiştii au dreptul să reţină pe loc carnetul, dar şi momentul în care punctele de penalizare acumulate duc automat la suspendarea dreptului de a conduce.

În trafic, tot mai mulţi conducători auto ajung în situaţia de a preda documentul pe perioade între 30 şi 180 de zile, în funcţie de gravitatea abaterilor.

La câte puncte de penalizare se reşine permisul de conducere

Potrivit legislaţiei, un şofer rămâne fără permis atunci când acumulează 15 puncte de penalizare într-un interval de 6 luni. În momentul în care atinge acest prag, poliţia îi reţine documentul, iar suspendarea este aplicată pentru 30 de zile. Pentru cei care repetă greşeala într-un an, perioada creşte automat la 60 de zile, iar permisul este restituit abia după expirarea sancţiunii. Punctele se şterg dacă, timp de jumătate de an, conducătorul auto nu mai comite alte contravenţii.

Contravenţii pentru care se reţine permisul pe 30 de zile

Tot mai mulţi şoferi rămân pietoni pentru o lună după ce comit greşeli care, la prima vedere, par minore. Codul Rutier în vigoare prevede o serie de contravenţii pentru care poliţia are dreptul să reţină permisul de conducere pe loc, iar sancţiunea aplicată este de 30 de zile. Chiar dacă nu sunt fapte grave, ele sunt considerate periculoase pentru siguranţa traficului şi produc anual mii de suspendări.

O altă contravenţie care duce la suspendare pentru 30 de zile este neacordarea de prioritate vehiculelor care au acest drept, în special atunci când șoferii se angajează într-o manevră riscantă de schimbare a direcţiei sau de intrare într-o intersecţie aglomerată. Polițiștii atrag atenția că astfel de comportamente generează cele mai multe tamponări în trafic.

Fapte pentru care se reţine permisul pe 60 de zile

Există însă şi situaţii în care şoferul poate rămâne fără carnet imediat, fără să fie nevoie de acumularea punctelor. Este vorba despre abateri grave, cum ar fi depăşirea vitezei cu mult peste limita admisă, trecerea pe roşu, depăşirile periculoase, neacordarea de prioritate, producerea unui accident soldat cu pagube sau victime, dar şi conducerea sub influenţa alcoolului ori a substanţelor interzise. În astfel de cazuri, permisul este ridicat pe loc, iar perioada de suspendare poate ajunge la 90 sau chiar 180 de zile, în funcţie de fapta comisă.

Când se suspendă dreptul de a conduce pentru 90 de zile

Una dintre situaţiile în care permisul este suspendat pentru trei luni este depăşirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h. Şoferii care apasă prea tare pedala de accelerație și sunt surprinși de radar cu o viteză mult peste limita legală rămân automat pietoni, pe lângă amenda considerabilă. În zonele urbane, unde viteza este deja limitată, astfel de cazuri sunt întâlnite în fiecare zi, spun polițiștii.

O altă abatere încadrată la sancțiunea maximă de 90 de zile este trecerea la nivel cu calea ferată atunci când barierele sunt coborâte sau semnalele sonore și luminoase avertizează apropierea trenului. Traversarea interzisă este considerată una dintre cele mai periculoase manevre, iar autorităţile subliniază că, în ultimii ani, incidentele la trecerile de cale ferată au fost printre cele mai grave.

Șoferii care se angajează în depăşiri extrem de periculoase, în special în zone cu linie continuă sau vizibilitate minimă, riscă tot o suspendare de 90 de zile. Dacă manevra pune în pericol traficul şi este surprinsă de poliţie sau camerele de supraveghere, carnetul este reţinut pe loc.

În aceeaşi categorie intră şi conducătorii auto care nu acordă prioritate vehiculelor cu regim special, precum ambulanțele, mașinile de pompieri sau cele ale poliției aflate în misiune. Neacordarea priorității acestor autospeciale este tratată cu maximă fermitate, pentru că poate întârzia intervenţii critice.

Accidentele rutiere cu pagube materiale, în care şoferul părăseşte locul faptei fără acordul poliţiei, duc automat la suspendarea permisului pentru trei luni. Chiar dacă nu sunt victime, fuga din locul incidentului este considerată o abatere serioasă, iar amenda vine la pachet cu pierderea dreptului de a conduce.

Când poţi da examen pentru redobândirea permisului

Conform legislației rutiere actuale pentru unele tipuri de suspendări, există posibilitatea de a susține un test teoretic sau examen de redobândire, care poate reduce perioada de suspendare.

Poţi avea dreptul la redobândire anticipată în cazuri de suspendare, non–definitivă, pentru anumite abateri, cum ar fi: depășirea unei contravenții, abateri la reguli de circulație, dar cu restricții: legea prevede că testul poate fi promovat numai dacă permisul a fost obținut de cel puțin un an înainte de abatere și dacă nu ai beneficiat de o reducere similară în ultimii 3 ani.

De asemenea, testul poate fi folosit pentru reducerea duratei suspendării pentru cazuri în care permisul a fost suspendat 60 sau 90 de zile.

