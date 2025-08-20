21 august, Sfântul Apostol Tadeu. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Joi, 21 august, este prăznuit Sfântul Apostol Tadeu, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Apostol Tadeu este prăznuit pe 21 august - doxologia.ro

Sfântul Apostol Tadeu a făcut parte din cei 70 de Apostoli. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Tadeu a primit botezul de la Sfântul Ioan Botezătorul. Ajunge în Edesa, locul său de naştere, după Învierea şi Înălţarea Domnului.

Aici îi va dărui lui Avgar, după făgăduinţa Mântuitorului, Sfânta Mahrama. Avgar, sărutând acest chip nefăcut de mâna omenească, s-a vindecat de lepră, apoi a primit botezul. În urma acestei minunate vindecări, poporul a lepădat credinţa în idoli şi s-a botezat. Aşa s-a luminat cu Hristos toată cetatea Edesei.

Sfântul Apostol Tadeu a predicat Evanghelia în Siria şi Fenicia. A trecut la cele veşnice în Berit, cetate din Fenicia. În 377, moaştele sale au fost duse la Constantinopol.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰