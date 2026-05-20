21 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 21 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 21 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 21 mai

Pe 21 mai 996, la 16 ani, Otto al III-lea este încoronat împărat al Sfântului Imperiu Roman. Pe 21 mai 1420, în calitate de Regentă, soția regelui Franței, Isabeau de Bavaria, semnează Tratatul de la Troyes prin care își reneagă propriul fiu, pe Delfinul Carol, recunoscându-l pe ginerele ei, Henric al V-lea al Angliei, drept moștenitor al Coroanei franceze. Pe 21 mai 1674, nobilimea îl alege pe Jan Sobieski drept Rege al Poloniei și Mare Duce al Lituaniei. Pe 21 mai 1712, capitala Rusiei a fost mutată de către Ţarul Petru I de la Moscova la Sankt Petersburg. Pe 21 mai 1814 se încheie Bătălia de la Arcis-sur-Aube, din cadrul Războiului celei de-a Șasea Coaliții. Trupele franceze, conduse de Napoleon, sunt nevoite să se retragă în fața trupelor austriece conduse de Schwarzenberg. Pe 21 mai 1821, Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821, a fost arestat în tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsilanti. Pe 21 mai 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat în Parlamentul României, în numele guvernului, independența – expresie a dorinței întregului popor, primită cu mare bucurie. Pe 21 mai 1881, Clara Barton a înființat serviciul american de Crucea Roșie. Pe 21 mai 1904, la Paris a fost înființată FIFA (Federația Internațională a Asociaţiilor de Fotbal).

Pe 21 mai 1917 înregistrăm marele incendiu din oraşul american Atlanta. Incendiul s-a soldat cu pagube de circa 5,5 milioane de dolari şi cu un singur deces. Pe 21 mai 1927, Charles Lindbergh aterizează pe câmpul Le Bourget din Paris, completând primul zbor fără escală din lume. Pe 21 mai 1961 a avut loc premiera spectacolului "Cum vă place", de William Shakespeare, în montarea lui Liviu Ciulei, la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra", cu Clody Bertola în rolul Rosalindei, moment de referință pentru dezvoltarea teatrului românesc. Pe 21 mai 1991, în apropiere de Madras este asasinat Rajiv Gandhi, fost prim-ministru al Indiei, supranumit "părintele națiunii". Pe 21 mai 2003, un cutremur a lovit nordul Algeriei. Tragedia s-a soldat cu moartea a peste 2.000 de oameni. Pe 21 mai 2005, la Kiev, Ucraina, România, reprezentată de Luminița Anghel și trupa Sistem, s-a clasat pe locul trei la cea de-a 50-a ediție a concursului internaţional de muzică Eurovision. Pe 21 mai 2006, populația Muntenegrului a votat prin referendum separarea de uniunea statală cu Serbia.

Nașteri pe 21 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 21 mai, de la pictorul german Albrecht Dürer, născut pe 21 mai 1471, sau Regele Filip al II-lea al Spaniei, născut pe 21 mai 1527, şi până la criticul literar român Constantin Dobrogeanu-Gherea, născut pe 21 mai 1855, sau poetul român Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu), născut pe 21 mai 1880.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 21 mai s-au născut personalităţi precum actriţa română Anda Onesa, născută pe 21 mai 1960, fotbalistul francez Mamadou Bagayoko, născut pe 21 mai 1979, sau săritorul în apă britanic Tom Daley, născut pe 21 mai 1994.

Decese pe 21 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 21 mai. Dintre acestea amintim pe Regele Ludovic al V-lea al Franței, decedat pe 21 mai 987, Regele Henric al VI-lea al Angliei, decedat pe 21 mai 1471, actorul american John Garfield, decedat pe 21 mai 1952, fizicianul german James Franck, decedat pe 21 mai 1964, politicianul indian Rajiv Gandhi, asasinat pe 21 mai 1991, actorul britanic Sir John Gielgud, decedat pe 21 mai 2000, sau scriitoarea britanică Barbara Cartland, decedată pe 21 mai 2000.

Tot într-o zi de 21 mai şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum filosoful român Tudor Vianu, decedat pe 21 mai 1964, matematicianul român Grigore Moisil, decedat pe 21 mai 1973, istoricul român Ioan Petru Culianu, decedat pe 21 mai 1991, actorul român Ştefan Tapalagă, decedat pe 21 mai 1994, sau scriitorul şi diplomatul român Mircea Maliţa, decedat pe 21 mai 2018.

