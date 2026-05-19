Evenimente în Bucureşti, miercuri 20 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Piesa de teatru "Tache, Ianke şi Cadâr" se joacă miercuri, 20 mai, la Teatrul Bulandra din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 20 mai, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 20 mai

Seara de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Mickey Mouse trebuie să plece", la Teatrul Excelsior. De la ora 18.30 se joacă "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Extraconjugal", la Teatrul de Artă, "Lexiconul amar", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Când ploaia se va opri", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 20 mai

Simona-Nicoletta Jidveanu susţine un recital cameral, de la ora 19.00, la Ateneul Român. Trupa Publika lansează single-ul "Dacă vrei să stai" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Trupa Balkan Taksim susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00. Horia Brenciu susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30. Lidia Buble susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 20 mai

La Palatul Şuţu puteţi vizita expoziţii precum "Între realismul socialist și comunismul național" sau "Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici".

La Muzeul Theodor Aman poate fi vizitată expoziţia "Aman – linie, punct". La Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" poate fi vizitată expoziţia "Rovere pe Marte".

