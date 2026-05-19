20 mai, Sfânta Lidia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 20 mai 2026, este prăznuită Sfânta Lidia, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Lidia din Filipi este prăznuită pe 20 mai - doxologia.ro

Sfânta Lidia din Filipi este cunoscută drept prima creştină din Europa. Conform crestinortodox.ro, din Faptele Apostolilor (capitolul al 16-lea) aflăm că, după ce Pavel predică mai multor femei adunate la un râu din apropierea Cetăţii Filipi, Lidia, o femeie vânzătoare de porfiră, din Cetatea Tiatirelor, a crezut în Hristos şi a mărturisit că vrea să devină creştină.

Din Scriptură aflăm că "acesteia, Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel" (Faptele Apostolilor 16, 14). Primeşte botezul de la Sfântul Apostol Pavel, iar în casa ei se formează prima comunitate creştină europeană.

