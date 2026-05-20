Înălţarea Domnului 2026. Principalele tradiţii şi obiceiuri

Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători creștine, marcată la 40 de zile după Paște. În 2026, credincioșii respectă numeroase tradiții și obiceiuri legate de această zi, de la participarea la slujbe religioase până la ritualuri considerate aducătoare de sănătate și noroc.

În tradiția creștină, Înălțarea Domnului amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața apostolilor, după Înviere. Sărbătoarea are o semnificație aparte pentru credincioși și este considerată un moment de rugăciune, reculegere și apropiere spirituală.

Ce se face de Înălțarea Domnului 2026

În multe zone din România, oamenii participă la slujbele speciale organizate în biserici și merg la cimitir pentru a aprinde lumânări și a împărți alimente în memoria celor decedați. De asemenea, numeroși credincioși oferă pachete cu mâncare, colaci, fructe sau dulciuri de pomană.

Potrivit tradiției populare, în această zi se salută cu formula „Hristos S-a Înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-a Înălțat!”, asemenea salutului folosit în perioada Paștelui.

În unele regiuni ale țării există obiceiul purtării frunzelor de nuc sau de tei la brâu ori la icoane, acestea fiind considerate simboluri ale protecției și sănătății. Tradiția spune că frunzele amintesc de momentul Înălțării lui Iisus.

Tradiții și superstiții de Înălțarea Domnului

În cultura populară românească, sărbătoarea este legată și de numeroase superstiții. Se spune că oamenii nu trebuie să se certe în această zi și nici să lucreze la câmp, pentru a evita ghinionul și necazurile din restul anului.

Totodată, în unele sate se crede că cine moare în ziua de Înălțare ajunge direct în Rai, deoarece cerurile sunt deschise. Alte tradiții spun că vremea din această zi poate influența recoltele și perioada agricolă următoare.

Multe familii aleg să pregătească mese speciale și să petreacă timpul alături de cei apropiați, păstrând astfel spiritul comunității și al tradițiilor românești.

Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor

În România, sărbătoarea de Înălțarea Domnului coincide și cu Ziua Eroilor. În această zi sunt organizate ceremonii militare și religioase dedicate soldaților și eroilor care și-au pierdut viața în războaie.

Autoritățile locale și centrale organizează depuneri de coroane, momente de reculegere și evenimente comemorative în memoria celor căzuți pentru țară.

Semnificația spirituală a sărbătorii

Pentru credincioși, Înălțarea Domnului reprezintă victoria vieții asupra morții și speranța mântuirii. Sărbătoarea transmite un mesaj de credință, speranță și solidaritate, fiind considerată un moment important de reflecție spirituală și apropiere de valorile creștine.

