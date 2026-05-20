Ce nume se sărbătoresc de Constantin şi Elena

Joi, 21 mai, sunt prăznuiţi Sfinţii Constantin şi Elena, ocazie cu care mulţi români îşi aniversează onomastica. În această zi, milioane de români își sărbătoresc ziua onomastică și primesc mesaje, felicitări și urări din partea celor apropiați.

Milioane de români își serbează ziua de nume de Sfinții Constantin și Elena, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Constantin, Elena, Costel, Ileana sau Lena sunt doar câteva dintre numele celebrate pe 21 mai.

Cele mai cunoscute nume sărbătorite de Sfinții Constantin și Elena sunt Constantin și Elena, însă lista este mult mai lungă și include numeroase variante folosite în diferite regiuni ale țării.

Semnificația sărbătorii Sfinților Constantin și Elena

Sfinții Constantin și Elena îi comemorează pe împăratul Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena, două dintre cele mai importante figuri din istoria creștinismului.

Împăratul Constantin este cunoscut pentru Edictul de la Milano din anul 313, act care a oferit libertate religioasă creștinilor și a pus capăt persecuțiilor din Imperiul Roman. Totodată, el este considerat primul împărat roman care a susținut creștinismul.

Mama sa, Elena, este venerată pentru rolul său în răspândirea credinței creștine și pentru tradiția potrivit căreia ar fi descoperit Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena

În multe zone ale României, ziua de 21 mai este marcată prin participarea la slujbe religioase și reuniuni de familie. Cei care își serbează onomastica organizează mese festive și îi primesc pe cei dragi.

În tradiția populară există și numeroase obiceiuri legate de această sărbătoare. Se spune că în această zi nu este bine să se lucreze pământul, pentru a evita pagubele și necazurile. De asemenea, în unele regiuni, oamenii aprind focuri pentru alungarea spiritelor rele și pentru protecția gospodăriilor.

Nume derivate din Constantin

Constantin

Costel

Costin

Costică

Costea

Costy

Tinel

Dinu

Codin

Costache

Costinel

Costeluș

Nume derivate din Elena

Elena

Ileana

Ilenuța

Leana

Lena

Nuți

Eli

Elenuța

Ela

Elena-Maria

Lenuța

Ileanca

În ultimii ani, tot mai multe persoane aleg variante moderne sau combinații ale acestor nume, iar multe dintre ele sunt considerate sărbătorite pe 21 mai.

