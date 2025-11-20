21 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 21 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 21 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 21 noiembrie

Pe 21 noiembrie 1272, după moartea lui Henric III al Angliei, fiul său, Prințul Eduard, devine rege al Angliei. Pe 21 noiembrie 1615, în Bătălia de la Tătăreni, Alexandru Movilă, sprijinit de nobilii polonezi Mihai Wisniowiecki și Samuel Koreki, îl invinge pe Ștefan Tomșa și se înscăunează domn al Moldovei. Pe 21 noiembrie 1740 începe construirea monumentului Sfânta Treime de la Timișoara. A fost ridicat în amintirea epidemiei care a devastat întregul Banat în jurul anului 1739. Pe 21 noiembrie 1783, la Paris, Jean-François Pilâtre de Rozier și François Laurent d'Arlandes au realizat primul zbor din lume într-un balon cu aer cald. A durat 25 de minute, pe o distanţă de 9 kilometri, iar altitudinea maximă atinsă a fost de 900 de metri. Pe 21 noiembrie 1784, Împaratul Iosif al II-lea ordonă reprimarea Răscoalei conduse de Horea. Pe 21 noiembrie 1877, Thomas Edison anuntă invenția sa, fonograful, o mașină care poate înregistra sunete. Pe 21 noiembrie 1880, printr-un act semnat la Sigmaringen, Prințul Ferdinand de Hohenzollern, nepotul de frate al lui Carol I, este desemnat prinț moștenitor al Coroanei României.

Pe 21 noiembrie 1916, în Primul Război Mondial, o mină explodează și scufundă HMHS Britannic, în Marea Egee. 30 de oameni au murit. Pe 21 noiembrie 1916, Carol I al Austriei îi succede la tron Împăratului Franz Joseph I. Pe 21 noiembrie 1920 se înregistrează Duminica Însângerată. 30 de demonstranți sunt împușcați de poliție la Dublin. Pe 21 noiembrie 1922, Rebecca Felton este prima femeie din SUA care devine senator. Este reprezentanta statului Georgia și are 87 de ani. Pe 21 noiembrie 1933, Ion Mihalache devine președinte al Partidului Național Țărănesc, în urma demisiei lui Alexandru Vaida–Voievod. Va fi arestat în 1947 și condamnat la închisoare de comuniști, unde va și muri, în 1963. Pe 21 noiembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, armatele române duc lupte grele în nordul Ungariei pentru cucerirea Munților Bukk. Pe 21 noiembrie 1966, BNR pune în circulație noua bancnotă de 1 leu cu denumirea statului "Republica Socialistă România". Culoarea predominantă este oliv deschis. Pe 21 noiembrie 1995 este consfinţit Acordul de la Dayton (SUA). Este consfinţit astfel Acordul de pace asupra Bosniei, semnat de către președinții bosniac, Alia Izetbegovici, croat, Franio Tudjman, și sârb, Slobodan Miloşevici. Acordul aduce sfârșitul războiului civil din Bosnia. Pe 21 noiembrie 2002, NATO invită Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia să devină membre. Pe 21 noiembrie 2019, primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, este acuzat oficial de procurorul general Avichai Mandelblit de luare de mită și abuz de încredere, în trei dosare penale. Netanyahu susține că acuzațiile fac parte dintr-o "vânătoare de vrăjitoare" politică împotriva sa.

Nașteri pe 21 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 21 noiembrie, de la scriitorul şi filosoful francez Voltaire, născut pe 21 noiembrie 1694, sau Prințesa Victoria a Marii Britanii, născută pe 21 noiembrie 1840, şi până la Papa Benedict al XV-lea, născut pe 21 noiembrie 1854, sau fotbalistul şi hocheistul român Mihai Flamaropol, născut pe 21 octombrie 1919.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 21 noiembrie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Goldie Hawn, născută pe 21 noiembrie 1945, actorul român George Alexandru, născut pe 21 noiembrie 1957, sau actriţa americană Jena Malone, născută pe 21 noiembrie 1984.

Decese pe 21 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 21 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Împăratul Franz Joseph I al Austriei, decedat pe 21 noiembrie 1916, actriţa americană Lee Patrick, decedată pe 21 noiembrie 1982, sau atletul cehoslovac Emil Zátopek, decedat pe 21 noiembrie 2000.

România i-a pierdut într-o zi de 21 noiembrie, printre alţii, pe povestitorul Petre Ispirescu, decedat pe 21 noiembrie 1887, jurnalistul Ioan Chirilă, decedat pe 21 noiembrie 1999, compozitorul Ion Cristinoiu, decedat pe 21 noiembrie 2001, sau actorul Şerban Ionescu, decedat pe 21 noiembrie 2012.

