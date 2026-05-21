22 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 22 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 mai

Pe 22 mai 1455, în Războiul celor Două Roze, în timpul primei bătălii de la St Albans, Richard, Duce de York, îl învinge și îl capturează pe Regele Henric al VI-lea al Angliei. Pe 22 mai 1520 înregistrăm masacrul de la festivalul Tóxcatl, care are loc în timpul căderii Tenochtitlan, capitala Imperiului Aztec. Momentul va duce la căderea civilizației aztece și a marcat sfârșitul primei faze din cucerirea spaniolă a Imperiului Aztec. Pe 22 mai 1762, Fontana di Trevi este inaugurată, la Roma, de Papa Clement al XIII-lea. Pe 22 mai 1906, fraților Wright li se acordă brevetul american cu numărul 821.393 pentru "Mașina zburătoare". Pe 22 mai 1939, în Al Doilea Război Mondial, Germania și Italia semnează Pactul de Oțel.

Pe 22 mai 1948, Guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia Regelui Mihai I și altor membri ai Familiei Regale. În 1997, fostului Rege Mihai i se redă cetățenia română. Pe 22 mai 1960, un cutremur de 9,5 pe scara Richter a lovit Chile. A fost cel mai puternic seism înregistrat vreodată. Pe 22 mai 2004, la Madrid, Spania, are loc căsătoria dintre Prințul Felipe și jurnalista Letizia Ortiz Rocasolano. Pe 22 mai 2005, ziariștii români răpiți în Irak au fost eliberați. Pe 22 mai 2010, Internazionale Milano câștigă Liga Campionilor și devină singura echipă italiană care reușește tripla - campionat, cupă, Liga Campionilor. Pe 22 mai 2012, Tokyo Skytree este deschis pentru public. Este cel mai înalt turn din lume (634 metri) și a doua structură ca înălțime din lume, după Burj Khalifa (829,8 metri).

Nașteri pe 22 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 22 mai, de la compozitorul german Richard Wagner, născut pe 22 mai 1813, sau scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, născut pe 22 mai 1859, şi până la economistul şi politicianul român Armand Călinescu, născut pe 22 mai 1893, sau actorul britanic Sir Laurence Olivier, născut pe 22 mai 1907.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 22 mai s-au născut personalităţi precum cântăreţul şi actorul francez Charles Aznavour, născut pe 22 mai 1924, regizorul român Nicolae Corjos, născut pe 22 mai 1935, fotbalistul nord-irlandez George Best, născut pe 22 mai 1946, fotbalistul român Florea Dumitrache, născut pe 22 mai 1948, fotomodelul englez Naomi Campbell, născută pe 22 mai 1970, sau jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, născut pe 22 mai 1987.

Decese pe 22 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 mai. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Constantin cel Mare, decedat pe 22 mai 337, Papa Alexandru al VII-lea, decedat pe 22 mai 1667, Martha Washington, cea dintâi "Primă doamnă" a Statelor Unite ale Americii, decedată pe 22 mai 1802, Regele Ferdinand al II-lea al Celor Două Sicilii, decedat pe 22 mai 1859, scriitorul francez Victor Hugo, decedat pe 22 mai 1885, sau fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Luigi Simoni, decedat pe 22 mai 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 22 mai, printre alţii, pe pictorul Ștefan Dimitrescu, decedat pe 22 mai 1933, poetul George Bacovia (n. George Andone Vasiliu), decedat pe 22 mai 1957, juristul şi jurnalistul Ralu Filip, decedat pe 22 mai 2007, sau actorul Costel Constantin, decedat pe 22 mai 2024.

