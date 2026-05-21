Video Sf. Constantin şi Elena, patronii Târgu Jiului, sărbătoriţi de mii de credincioşi. Seară de lumină şi emoţie

Astăzi, peste un milion de români îşi sărbătoresc numele de Sfinţii Constantin şi Elena, una dintre cele mai iubite sărbători ale creştinătăţii. La Târgu Jiu, credinţa a adus din nou oamenii împreună, într-o seară plină de emoţie şi lumină. Cu lumânări aprinse, icoane şi rugăciuni rostite în şoaptă, mii de credincioşi au pornit în procesiunea devenită simbol al speranţei şi al unităţii. Străzile oraşului s-au transformat, pentru câteva ore, într-un adevărat drum al credinţei.

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 07:50
Sf. Constantin şi Elena, patronii Târgu Jiului, sărbătoriţi de mii de credincioşi. Seară de lumină şi emoţie Icoană cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - Doxologia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Mii de oameni au ieşit aseară pe străzile din Târgu Jiu, pentru a lua parte la tradiţionala procesiune religioasă, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, patronii spirituali ai municipiului. Imediat după slujba religioasă, sute de preoţi au pornit alături de credincioşi, în rugăciune, spre centrul oraşului.

"Este o zi de înaltă trăire duhovnicească, prilejuită de acest deosebit praznic, cel al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena", a declarat Ionel Câmpeanu, preot.

"Înseamnă ceva sfânt, în care mă bucur că este atâta lume, faţă de anii anteriori. Înseamnă că lumea se îndreaptă spre credinţă şi crede în bunul Dumnezeu", transmis o credincioasă.

Articolul continuă după reclamă

Printre cei prezenţi s-au aflat şi foarte mulţi copii implicaţi în viaţa bisericii.

"O activitate foarte importantă pentru oraşul nostru şi mai ales pentru parohia noastră, unde sunt adunaţi foarte mulţi preoţi şi inclusiv noi copii paracliseri", a precizat un băieţel.

Atmosfera solemnă şi cântecele religioase au transformat oraşul într-un loc de regăsire pentru mulţi credincioşi.

"Pentru suflet, pentru sănătate, pentru oraşul ăsta. Ne rugăm pentru pace, pentru bunul mers şi în oraş şi în ţară, şi în lume", a mai spus o enoriaşă.

Procesiunea dedicată Sfinţilor Constantin şi Elena a devenit una dintre cele mai importante manifestări religioase din Târgu Jiu, reunind anual mii de oameni într-un moment de credinţă, speranţă şi unitate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfintii imparati constantin si elena sarbatoare crestin ortodocsi constantin si elena
Înapoi la Homepage
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Ştiri sociale » Sf. Constantin şi Elena, patronii Târgu Jiului, sărbătoriţi de mii de credincioşi. Seară de lumină şi emoţie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.