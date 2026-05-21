Astăzi, peste un milion de români îşi sărbătoresc numele de Sfinţii Constantin şi Elena, una dintre cele mai iubite sărbători ale creştinătăţii. La Târgu Jiu, credinţa a adus din nou oamenii împreună, într-o seară plină de emoţie şi lumină. Cu lumânări aprinse, icoane şi rugăciuni rostite în şoaptă, mii de credincioşi au pornit în procesiunea devenită simbol al speranţei şi al unităţii. Străzile oraşului s-au transformat, pentru câteva ore, într-un adevărat drum al credinţei.

Mii de oameni au ieşit aseară pe străzile din Târgu Jiu, pentru a lua parte la tradiţionala procesiune religioasă, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, patronii spirituali ai municipiului. Imediat după slujba religioasă, sute de preoţi au pornit alături de credincioşi, în rugăciune, spre centrul oraşului.

"Este o zi de înaltă trăire duhovnicească, prilejuită de acest deosebit praznic, cel al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena", a declarat Ionel Câmpeanu, preot.

"Înseamnă ceva sfânt, în care mă bucur că este atâta lume, faţă de anii anteriori. Înseamnă că lumea se îndreaptă spre credinţă şi crede în bunul Dumnezeu", transmis o credincioasă.

Printre cei prezenţi s-au aflat şi foarte mulţi copii implicaţi în viaţa bisericii.

"O activitate foarte importantă pentru oraşul nostru şi mai ales pentru parohia noastră, unde sunt adunaţi foarte mulţi preoţi şi inclusiv noi copii paracliseri", a precizat un băieţel.

Atmosfera solemnă şi cântecele religioase au transformat oraşul într-un loc de regăsire pentru mulţi credincioşi.

"Pentru suflet, pentru sănătate, pentru oraşul ăsta. Ne rugăm pentru pace, pentru bunul mers şi în oraş şi în ţară, şi în lume", a mai spus o enoriaşă.

Procesiunea dedicată Sfinţilor Constantin şi Elena a devenit una dintre cele mai importante manifestări religioase din Târgu Jiu, reunind anual mii de oameni într-un moment de credinţă, speranţă şi unitate.

