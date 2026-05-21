22 mai, Sfântul Mucenic Vasilisc. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 22 mai, este prăznuit Sfântul Mucenic Vasilisc, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Vasilisc a fost nepotul Sfântului Mucenic Teodor Tiron. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Mucenic Vasilisc a trăit în vremea Împăratului Maximian (286-305).

Sfântul Mucenic Vasilisc a fost ucis pentru că a refuzat să aducă jertfă idolilor şi pentru că ar fi ars templul închinat lui Apolon. Sfântul s-ar fi rugat lui Dumnezeu, iar Acesta a trimis foc din cer şi, astfel, a fost distrus templul şi statuia idolului Apolon.

