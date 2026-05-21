22 mai, Sfântul Mucenic Vasilisc. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Vineri, 22 mai, este prăznuit Sfântul Mucenic Vasilisc, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Mucenic Vasilisc este prăznuit pe 22 mai - doxologia.ro
Sfântul Mucenic Vasilisc a fost nepotul Sfântului Mucenic Teodor Tiron. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Mucenic Vasilisc a trăit în vremea Împăratului Maximian (286-305).
Sfântul Mucenic Vasilisc a fost ucis pentru că a refuzat să aducă jertfă idolilor şi pentru că ar fi ars templul închinat lui Apolon. Sfântul s-ar fi rugat lui Dumnezeu, iar Acesta a trimis foc din cer şi, astfel, a fost distrus templul şi statuia idolului Apolon.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei