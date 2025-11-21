22 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 22 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 noiembrie

Pe 22 noiembrie 1220, Frederic al II-lea este încoronat în Roma, de către Papa Honoriu al III-lea, ca împărat al Sfântului Imperiu Roman. Pe 22 noiembrie 1286, Regele danez Eric al V-lea este ucis în Iutlanda de asasini îmbrăcați în călugări franciscani. Pe 22 noiembrie 1307, Papa Clement al V-lea emite bula papală Pastoralis Praeeminentiae care instruia toți monarhii creștini din Europa să-i aresteze pe toți templierii și să le confişte bunurile. Pe 22 noiembrie 1806 începe un nou război ruso–turc desfășurat pe teritoriul Moldovei și Țării Românești. Conflictul se va încheia prin Pacea de la București, din 28 mai 1812, în urma căreia Basarabia intra în componența Rusiei. Pe 22 noiembrie 1869 s-au deschis cursurile Facultății de Medicină din București. Pe 22 noiembrie 1873, transatlanticul francez cu aburi Ville du Havre se scufundă la 12 minute după ce s-a ciocnit cu nava comercială scoțiană Loch Earn, în Atlanticul de Nord. 226 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 22 noiembrie 1880, Principele Carol I primește acordul scris din partea familiei sale privind succesiunea la tronul României, reglementată prin Constituție.

Pe 22 noiembrie 1906, la Convenția Internațională de Radio și telegrafie de la Berlin s-a aprobat utilizarea mesajelor SOS în caz de pericol. Pe 22 noiembrie 1931 se deschide pentru public Muzeul de Istorie al Bucureștiului, în Casa Moruzi. După 1959, colecțiile muzeului vor fi adăpostite în incinta Palatului Șuțu. Pe 22 noiembrie 1942, în Bătălia de la Stalingrad, Generalul Friedrich Paulus îi trimite lui Adolf Hitler o telegramă spunându-i că armata a 6-a germană este înconjurată de Armata Roșie. Pe 22 noiembrie 1943, în Al Doilea Război Mondial, președintele american Franklin Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul chinez Chiang Kai-Shek se întâlnesc la Cairo pentru a pune la punct un plan de înfrangere a Japoniei. Pe 22 noiembrie 1963 are loc asasinarea președintelui american John F. Kennedy, în Dallas, Texas. Vicepreșdintele Lyndon B. Johnson depune jurămâtul ca nou președinte. Pe 22 noiembrie 1975, Juan Carlos a fost încoronat rege al Spaniei, după moartea lui Francisco Franco. Pe 22 noiembrie 1977, Concorde decolează cu primul său zbor supersonic de la Paris la New York. Pe 22 noiembrie 2003 avem Revoluția Trandafirilor din Georgia. Opoziția, purtând trandafiri în mâini, ocupă Parlamentul din Tbilisi și cere demisia președintelui Eduard Șevardnadze. Pe 22 noiembrie 2004 avem Revoluția Portocalie din Ucraina. Zeci de mii de manifestanți s-au adunat în Piața Independenței din Kiev, la apelul candidatului opoziției, Victor Iușcenko, pentru a denunța fraudele comise în alegerile prezidențiale din 21 noiembrie. Pe 22 noiembrie 2005, Angela Merkel devine prima femeie cancelar al Germaniei. Pe 22 noiembrie 2009 avem rimul tur al alegerilor prezidențiale din România și referendumul pentru Parlamentul unicameral. Pentru al doilea tur de scrutin la prezidențiale rămân în cursă candidatul PSD, Mircea Geoană, și președintele în exercițiu, Traian Băsescu. Prezența la vot a fost de 53,52%.

Nașteri pe 22 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 22 noiembrie, de la compozitorul german Wilhelm Friedemann Bach, fiul compozitorului Johann Sebastian Bach, născut pe 22 noiembrie 1710, sau Ady Endre, considerat cel mai mare poet maghiar al secolului al XX-lea, născut pe 22 noiembrie 1877, şi până la ţarul rus Mihail Alexandrovici Romanov, născut pe 22 noiembrie 1878, sau generalul francez Charles de Gaulle, născut pe 22 noiembrie 1890.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 22 noiembrie s-au născut personalităţi precum regizorul american Terry Gilliam, născut pe 22 noiembrie 1940, actriţa americană Jamie Lee Curtis, născută pe 22 noiembrie 1958, actorul danez Mads Mikkelsen, născut pe 22 noiembrie 1965, tenismenul german Boris Becker, născut pe 22 noiembrie 1967, actorul american Mark Ruffalo, născut pe 22 noiembrie 1967, actriţa americană Scarlett Johansson, născută pe 22 noiembrie 1984, sau fotbalistul român Gabriel Torje, născut pe 22 noiembrie 1989.

Decese pe 22 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 noiembrie. Dintre acestea amintim pe scriitorul american Jack London, decedat pe 22 noiembrie 1916, scriitorul englez Aldous Huxley, decedat pe 22 noiembrie 1963, politicianul american John F. Kennedy, decedat pe 22 noiembrie 1963, scriitorul britanic C. S. Lewis, decedat pe 22 noiembrie 1963, sau Infanta Beatriz a Spaniei, fiica Regelui Alfonso al XIII-lea al Spaniei, decedată pe 22 noiembrie 2002.

România i-a pierdut într-o zi de 22 noiembrie, printre alţii, pe actriţa Agatha Bârsescu, decedată pe 22 noiembrie 1939, fizicianul Horia Hulubei, decedat pe 22 noiembrie 1972, sau actorul şi regizorul Mircea Crișan, decedat pe 22 noiembrie 2013.

