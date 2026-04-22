23 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 aprilie

Pe 23 aprilie 1016, Edmund Braț-de-Fier îi succede tatălui său, Ethelred al II-lea cel Șovăielnic, ca rege al Angliei. Pe 23 aprilie 1400 a început domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova. Pe 23 aprilie 1661, Regele Charles al II-lea al Angliei, Scoției și Irlandei este încoronat la Westminster Abbey. Pe 23 aprilie 1685, Regele Iacob al II-lea al Angliei, Scoției și Irlandei este încoronat la Westminster Abbey. Pe 23 aprilie 1887 are loc sfințirea Catedralei Mitropolitane din Iași. Pe 23 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, Hermann Göring, succesorul desemnat al lui Adolf Hitler, îi trimite acestuia o telegramă prin care solicită permisiunea de a prelua conducerea celui de-al Treilea Reich. Martin Bormann și Joseph Goebbels îi sugerează lui Hitler că telegrama reprezintă o trădare.

Pe 23 aprilie 1974, un Boeing 707 s-a prăbușit în Bali, Indonezia. 107 oameni şi-au pierdut viaţa. Pe 23 aprilie 2003, la Beijing se închid toate școlile pentru două săptămâni din cauza virusului SARS. Pe 23 aprilie 2005 a fost publicat primul video pe YouTube, cu titlul "Me at the zoo".

Nașteri pe 23 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 aprilie, de la poetul şi dramaturgul englez William Shakespeare, născut pe 23 aprilie 1564, sau James Buchanan, al 15-lea președinte al Statelor Unite, născut pe 23 aprilie 1791, şi până la fizicianul german Max Planck, născut pe 23 aprilie 1858, sau compozitorul rus Serghei Prokofiev, născut pe 23 aprilie 1891.

Tot într-o zi de 23 aprilie s-au născut şi personalităţi precum Vladimir Nabokov, scriitor american de origine rusă, născut pe 23 aprilie 1899, actriţa americană Shirley Temple, născută pe 23 aprilie 1928, muzicianul american Roy Orbison, născut pe 23 aprilie 1936, actorul român Geo Costiniu, născut pe 23 aprilie 1950, realizatorul american de filme Michael Moore, născut pe 23 aprilie 1954, regizorul român Radu Mihăileanu, născut pe 23 aprilie 1958, actorul scoţian John Hannah, născut pe 23 aprilie 1962, sau wrestlerul american John Cena, născut pe 23 aprilie 1977.

Decese pe 23 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 aprilie. Dintre acestea amintim pe dramaturgul şi poetul englez William Shakespeare, decedat pe 23 aprilie 1616, scriitorul spaniol Miguel de Cervantes, decedat pe 23 aprilie 1616, actriţa americană Paulette Goddard, decedată pe 23 aprilie 1990, actorul englez John Mills, decedat pe 23 aprilie 2005, şi politicianul rus Boris Elțin, decedat pe 23 aprilie 2007.

România i-a pierdut într-o zi de 23 aprilie, printre alţii, pe pictorul şi revoluţionarul Constantin Daniel Rosenthal, decedat pe 23 aprilie 1851, sau prozatorul şi publicistul Radu Cosaşu, decedat pe 23 aprilie 2023.

