Clasament WTA, 8 iunie 2026: Maja Chwalinska, revelaţia de la Roland Garros, a urcat 93 de locuri

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 8 iunie 2026, noul top al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că poloneza Maja Chwalinska, revelaţia de la Roland Garros, este marea performeră a săptămânii.

Maja Chwalinska (dreapta) a pierdut finala de la Roland Garros, dar a urcat pe locul 21 în clasamentul WTA - Profimedia

Chwalinska ocupa locul 114 mondial înainte de Roland Garros, dar a reuşit un parcurs aproape fără greşeală la al 2-lea Grand Slam de tenis al anului, cedând doar în finală, 3-6, 2-6, cu rusoaica Mirra Andreeva.

Graţie finalei jucate la Roland Garros, Chwalinska a urcat luni, 8 iunie 2026, nu mai puţin de 93 de poziţii în clasamentul mondial, ajungând până pe locul 21 WTA, cu 1.996 de puncte.

În schimb, Andreeva a urcat două poziţii, până pe locul 6 mondial, profitând şi de pasul greşit făcut de Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, care nu a reuşit să-şi apere titlul cucerit anul trecut şi a retrogradat de pe locul 4 până pe locul 7 mondial.

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TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 9.090 puncte, 2. Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.143 puncte, 3. Iga Swiatek (Polonia) - 6.733 puncte, 4. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.056 puncte, 5. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.848 puncte, 6. Mirra Andreeva (Rusia) - 5.751 puncte, 7. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 4.879 puncte, 8. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.315 puncte, 9. Victoria Mboko (Canada) - 3.670 puncte, 10. Karolina Muchova (Cehia) - 3.438 puncte.

Dintre jucătoarele române, doar veterana Sorana Cîrstea se menţine la un nivel ridicat. Sorana staţionează pe locul 18 mondial, cu 2.415 puncte. Jaqueline Cristian a pierdut şase poziţii şi a retrogradat pe locul 38 mondial, cu 1.294 puncte, iar Elena Gabriela Ruse a pierdut 11 poziţii şi a retrogradat pe locul 88 mondial, cu 858 puncte.