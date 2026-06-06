Unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la bac. Unul din doi nu a deschis vreuna în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piaţa de carte din România creşte, de la un an la altul, cu câte 20 de procente. Şi vezi asta când vizitezi Bookfestul. Ce să înteţelegem de aici? Ori sunt printre noi şi unii care cumpără cărţi să sprijine raftul bibliotecii, ori puţinii care mai citesc cumpără, de la un an la altul tot mai multe cărţi. Salonul de carte Bookfest este, în aceste zile, cel mai bun barometru al pieței de carte din România.

Ficţiunea rămâne în topul vânzărilor. Thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere.

"Ficțiune și thriller am foarte multe, dar îmi plac foarte mult cele de la Freida McFadden. Am citit toată seria Menajera și acum Fiul Perfect, sunt în căutarea lui", spune un cititor.

Clasicii revin în forță. Împinși spre vârful topurilor de comunități precum BookTok, creatori de conținut care promovează lectura pe TikTok.

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"Dostoievski, Dracula, Micul Prinț sunt doar câteva dintre numele care nu lipsesc nici din topurile de vânzări", a declarat Ana Maria Stănicioiu, reprezentant librărie online.

Micul Prinț, de pildă, revine în ediție aniversară, într-o versiune pop-up pentru colecționari, lansată simultan în mai multe țări.

Paradoxul românesc

"Ne-am alăturat și noi acestei lansări, mai mult pentru colecționari, pentru cei care iubesc această carte nemuritoare", a declarat Marcia Marin, manager PR al unei edituri.

Educația financiară e şi ea în trend.

"Vor să știe cum funcționează o firmă, dar și cum să-și cheltuiască banii proprii, bugetul familiei. Îl avem pe clasicul Kiyosaki și încă un autor român, Adriana Soltanie, Dragă, unde sunt banii?", a declarat Ovidiu Șimonca, manager PR al unei edituri.

Editurile caută și ele noi teritorii. Propun titluri curajoase, ficțiune cu rădăcini în istoria recentă, în război, în iubire și rezistență.

"Povestea războiului din Ucraina are și o altă față: Hector Abad, scriitor columbian chemat în Ucraina în 2023, s-a apropiat de linia frontului alături de ziarista și scriitoarea Victoria Amelina. Victoria Amelina a fost ucisă. El a trăit și a spus povestea acestei tragedii", a declarat Ovidiu Șimonca, manager PR al unei edituri.

Oamenii vin la Bookfest cu listă, dar pleacă cu mai mult decât au plănuit. Nu pot rezista reducerilor.

"Am venit cu câteva titluri, dar am mai luat și câteva pe lângă", spune un cititor.

Cifrele din industrie sunt, la prima vedere, contradictorii. Barometrul de Consum Cultural 2024 arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Și totuși, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro in 2024, în creştere cu 20% faţă de 2023.

Explicația acestui paradox ar fi că un număr relativ mic de cititori fideli cumpără din ce în ce mai mult, în timp ce majoritatea populației nu citește deloc. Tendința este confirmată și de datele unei librării online, care arată că un cititor din Constanța a plasat într-un an 87 de comenzi, iar unul din București 170.

Dar până și cititorii devotați resimt presiunea economică.

"Și atunci, în loc de 10 cărți cumpără 5 sau 3, pentru că au nevoie să asigure produsele de bază lor și familiei", a mai spus Ovidiu Șimonca, manager PR al unei edituri.

Piața audiobook-urilor este şi ea în creștere. 7 români dintr-o sută ascultă audiobook-uri săptămânal.