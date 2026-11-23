Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 noiembrie

Pe 23 noiembrie 534 î.Hr., Thespis din Icaria devine primul actor consemnat în istorie care a interpretat un personaj pe scenă. Pe 23 noiembrie 1864 este înființat, prin decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național de Antichități din Capitală, având în colecție piesele Tezaurului de la Pietroasa. Din anul 1990 muzeul se va numi Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române. Pe 23 noiembrie 1889 a fost instalat, într-un cazinou din San Francisco, primul tonomat din lume. Pe 23 noiembrie 1890, Regele Willem al III-lea al Țărilor de Jos moare fără un moștenitor pe line masculină și a fost adoptată o lege specială care îi permite fiicei sale, Prințesa Wilhelmina, să-i succedă.

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Pe 23 noiembrie 1940, Ion Antonescu, șeful statului român între 1940-1944, a semnat, la Berlin, aderarea României la Pactul Tripartit. Pe 23 noiembrie 1976, Jacques Mayol este primul om care a ajuns la o adâncime de 100 de metri sub apă fără echipament de respirație. Pe 23 noiembrie 1980 o serie de cutremure produse în sudul Italiei se soldează cu moartea a aproximativ 4.800 de oameni. Pe 23 noiembrie 1985, oameni înarmați deturnează zborul 648 EgyptAir pe drumul de la Atena la Cairo. Când avionul aterizează în Malta, comandouri egiptene asaltează aeronava. 60 de oameni mor în raid. Pe 23 noiembrie 1991 solistul Queen, Freddie Mercury, anunță într-o declarație că este seropozitiv. Moare a doua zi. Pe 23 noiembrie 1996, un avion etiopian de tip Boeing 767, cu 127 de pasageri la bord, este deturnat. În lipsă de combustibil, se prăbușește în Oceanul Indian. Pe 23 noiembrie 2000 sunt repatriate rămășițele pământești ale lui Nicolae Rădescu, ultimul prim–ministru democrat al României de dinainte de venirea la putere a comuniştilor. Silit să demisioneze, părăsește România la 17 iunie 1946, stabilindu-se în Statele Unite ale Americii. Pe 23 noiembrie 2002, președintele Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, a sosit la București, într-o vizită oficială. Este cel de-al patrulea președinte american care a vizitat România, după Gerald Ford, Richard Nixon și Bill Clinton. Pe 23 noiembrie 2005, Ellen Johnson Sirleaf este aleasă președinte al Liberiei și devine prima femeie care conduce o țară africană. Pe 23 noiembrie 2007, "Explorer", o navă de croazieră care transporta 154 de persoane, se scufundă în Oceanul Antarctic, la sud de Argentina, după ce a lovit un aisberg în apropierea insulelor Shetland de Sud. Pe 23 noiembrie 2011, în "Primăvara arabă", după 11 luni de proteste în Yemen, președintele yemenit, Ali Abdullah Saleh, semnează un acord pentru a transfera puterea vicepreședintelui, în schimbul imunității legale. Pe 23 noiembrie 2019, ultimul rinocer de Sumatra din Malaezia, Imam, moare, specia fiind declarată oficial dispărută în țară.

Naşteri pe 23 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 noiembrie, de la Papa Clement al IV-lea, născut pe 23 noiembrie 1190, sau actorul Boris Karloff, născut pe 23 noiembrie 1887, şi până la actorul italian Franco Nero, născut pe 23 noiembrie 1941, sau politicianul venezuelean Nicolás Maduro, născut pe 23 noiembrie 1962.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 23 noiembrie s-au născut personalităţi precum actorul şi regizorul francez Vincent Cassel, născut pe 23 noiembrie 1966, profesorul şi politicianul român Daniel David, născut pe 23 noiembrie 1972, sau cântăreaţa şi actriţa americană Miley Ray Cyrus, născută pe 23 noiembrie 1992.

Decese pe 23 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 noiembrie. Dintre acestea amintim pe pictorul francez Claude Lorrain, decedat pe 23 noiembrie 1682, Regele William al III-lea al Olandei, decedat pe 23 noiembrie 1890, scriitorul francez André Malraux, decedat pe 23 noiembrie 1976, actorul francez Philippe Noiret, decedat pe 23 noiembrie 2006, sau actorul american Larry Hagman, decedat pe 23 noiembrie 2012.

Tot într-o zi de 23 noiembrie şi-au pierdut viaţa şi actriţa română Stela Popescu, decedată pe 23 noiembrie 2017, cântăreaţa şi actriţa română Rona Hartner, decedată pe 23 noiembrie 2023, sau cântăreţul român Gabriel Cotabiţă, decedat pe 23 noiembrie 2024.