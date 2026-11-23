Luni, 23 noiembrie 2026, este prăznuit Cuviosul Antonie de la Iezeru Vâlcea, sfânt cu care oamenii sunt, în general, mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea este prăznuit pe 23 noiembrie - doxologia.ro

Sfântul Antonie a trăit în timpul domniei voievodului Matei Basarab şi a domnitorului Constantin Brâncoveanu. S-a spus despre el ca ar fi un aromân, originar din oraşul Ianina, din Grecia. Conform crestinortodox.ro, din cercetările facute, provenea dintr-o familie de creştini din satele Olteniei.

Impresionat de viaţa aleasă pe care o duceau călugarii de la Iezeru a intrat frate în acest schit. Dorind să sporească nevoinţele monahiceşti, a cerut binecuvantare Episcopului locului, Ilarion, să meargă la Sfântul Munte Athos. Acesta cunoscând că este monah îmbunătăţit şi de mare folos multora, l-a sfătuit să renunţe. Cuviosul Antonie îi ascultă sfatul şi în jurul anului 1690 s-a retras la câţiva kilometri de schitul Iezeru, în muntele cu acelaşi nume, unde şi-a găsit adăpost într-o peşteră. Aceasta i-a devenit chilie şi loc de reculegere.

Nemulţumit că nu avea un loc anume randuit pentru rugăciune, a început să sape alături un mic paraclis în stâncă, lărgind stânca în aşa fel încât să poată face din ea un lăcaş de închinare şi de preamărire a lui Dumnezeu.

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Terminând aceasă bisericuţă, i-a pus o catapeteasmă şi icoane, înzestrand-o cu cele necesare săvârşirii dumnezeieştilor slujbe. Episcopul Ilarion al Râmnicului a sfinţit acest locaş.

În această bisericuţă s-a rugat mereu cuviosul Antonie sihastrul, până la sfârşitul vieţii. Cobora la schit doar în duminici şi sărbători pentru a asculta Sfânta Liturghie şi a primi Trupul şi Sângele Domnului.

Cuviosul Antonie a stat în sihăstrie 28 ani şi a trăit în total 92 ani. Mutarea sa la Domnul a fost în 23 noiembrie 1719.

Ţinând seamă de viaţa şi nevoinţele sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, în şedinţa din 20 iunie 1992, a hotărât ca el să fie aşezat în rândul sfinţilor.

Sfintele Moaşte ale Cuviosului Antonie au fost aşezate în Biserica Schitului Iezer. O părticică din Sfintele sale Moaşte se află şi la Schitul Darvari din Bucureşti.