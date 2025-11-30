24 de motive de bucurie. Cum a devenit calendarul de Advent noul ritual de decembrie

Decembrie nu vine doar cu frig, ci și cu "febra sertărașelor". Calendarele de Advent, cu mici surprize zilnice până la Crăciun, au devenit tot mai populare și în România. De la bilețele și dulciuri până la cosmetice sau provocări amuzante, tot mai multe familii transformă diminețile lunii cadourilor într-un ritual al bucuriei.

Născut în spațiul germanic în secolul XIX și răspândit apoi în lume, calendarul de Advent numără zilele până la Crăciun prin cadouri, bilețele sau lumânări aprinse.

"E o tradiție importantă pentru că ne place nouă să o facem și ne adună pe toți împreună că e un moment așa de pace, nimeni nu face nimic, nimeni nu e ocupat sau are treaba și pur și simplu sunt niște provocări "David trebuie să ajuți 5 minute la ordine", spun copiii.

Altă casă, alt calendar, aceeaşi bucurie.

"În fiecare buzunarel, mami ți-a pus niște surprize mici dar nu avem voie să ne uităm înăuntru decât când e ziua de aici. adică, 1 dec, 2, 3,4, până la Crăciun", spune Marc.

Marc are 3 ani si aşa îi mai trece dorul de Moş Crăciun.

"Cred că activitatea lui preferată va fi aceea în care va putea să aleagă singur culoarea bradului de anul acesta", spune Raluca Cherecheş, mamă.

În magazine, calendarele incep de la 10 lei cele simple, cu ciocolată, si ajung pana la cateva sute de lei.

"Dacă va spun că acum 2 ani am avut în decorul de Crăciun casă pe care o folosesc de ani de zile, de când copiii erau mici aveam săptămânal cereri să cumpere acea căsuța și așa am început să aduc. În general familiile cu copii, în principiu mai mici, până în 11 ani aș zice, se pot ascunde tot felul de biletele, ciocolatele, surprize, și copiii sunt foarte captivați. Eu le puneam în fiecare zi surpriză pentru următoarea zi pentru că altfel, normal că ei fiind curioși s-ar fi uitat în toate cele 24 de căsuțe", spune Ina Mazilu, proprietar magazin decoraţiuni.

În același timp, și coronițele de Advent au devenit parte din decorul de sezon

Rolul Adventului este să intrăm în spiritul Crăciunului și să redescoperim, la orice vârstă, plăcerea micilor ritualuri care anunță sărbătoarea.

