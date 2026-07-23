24 iulie, Sfânta Hristina. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 24 iulie 2026, este prăznuită Sfânta Hristina, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Hristina s-a născut în Cetatea Tir şi a trăit în timpul Împăratului Septimiu Sever (193-211). Conform crestinortodox.ro, a fost fiica lui Urban, reprezentantul imperial al acestei cetăţi.

Când a ajuns la vârsta de 12 ani, Sfânta Hristina a fost închisă de tatăl ei într-un turn. Acesta dorea să o ferească de ochii mulţimii pentru că era foarte frumoasă. Planul tatălui era să o ţină pe fiica lui în acel turn pana avea să împlinească vârsta deplină a majoratului.

Nemulţumită de credinţa idolatră, începe să se roage Celui ce a adus toate de la nefiinţă la fiinţă. În urma acestei rugăciuni i se arată un înger care îi descoperă tainele dumnezeieşti. După aceste descoperiri, Hristina a distrus toţi idolii din turn.

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Pentru acest gest a fost supusă la multe chinuri de tatăl său. A fost aruncată în temniţă pentru mai multe zile, fără mâncare, dar a fost hrănită în chip minunat de îngeri. După alte suferinţe, a fost aruncată în mare. Marea aceea i-a fost ei scăldătoarea Sfântului Botez. Un nor luminos a umbrit-o pe ea şi s-au auzit cuvinte de sus, grăindu-se deasupra ei numele Preasfintei Treimi, după săvârşirea Sfântului Botez.

Suferinţele sale nu au încetat nici după moartea tatălui el. Succesorul acestuia a torturat-o mai aprins, iar în cele din urmă Hristina a primit moartea prin sabie.