Israelul critică dur acordul nuclear dintre SUA și Arabia Saudită: "Ne pune în pericol securitatea"

Un acord între Statele Unite și Arabia Saudită, care permite regatului să construiască reactoare nucleare folosind tehnologie americană și să îmbogățească uraniu, a alimentat îngrijorările în Israel cu privire la declanșarea unei curse a înarmărilor în Orientul Mijlociu, relatează joi Reuters.

Acordul anunțat miercuri, care trebuie aprobat de Congresul SUA, are drept scop să permită Arabiei Saudite să dezvolte un program nuclear civil.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și miniștrii săi ai apărării și afacerilor externe nu au comentat până acum acordul, despre care criticii afirmă că ar compromite interesele de securitate pe termen lung ale Israelului.

"Acordul nuclear cu Arabia Saudită, încheiat peste capul Israelului, este un eșec strategic grav care pune în pericol securitatea noastră", a declarat fostul premier israelian Naftali Bennett, care încearcă să-l învingă pe Netanyahu la alegerile din 27 octombrie.

Articolul continuă după reclamă

"Îmbogățirea uraniului pe teritoriul saudit ar putea duce la o cursă nucleară regională și la o pierdere periculoasă a controlului", a mai spus el.

Fostul ministru al apărării, Avigdor Lieberman, a declarat că "din programul nuclear civil din Arabia Saudită vor rezulta arme nucleare și aceasta va duce la o cursa nebună a înarmării în întreg Orientul Mijlociu".

Israelul, despre care se crede că deține singurul arsenal nuclear din regiune, trebuie să se opună acordului și să facă lobby pe lângă Congresul SUA pentru a bloca acordul, a mai spus el.

Un acord nuclear civil cu Arabia Saudită este în lucru de ani de zile, atât în timpul primei administrații a președintelui Donald Trump, cât și în timpul administrației fostului președinte Joe Biden.

Totuși, niciun acord nu a fost încheiat până acum, în parte din cauza avertismentelor lansate de grupurile de neproliferare care spun că "ar putea oferi Arabiei Saudite o cale de a dezvolta o armă nucleară".

Israelienii speră, de asemenea, că orice acord va veni ca parte a unui acord de normalizare a relațiilor mult așteptat între Israel și Arabia Saudită, așa cum este prevăzut în planul Biden.

"Nu există niciun oficial din domeniul securității care ar spune că introducerea capacității nucleare civile în Arabia Saudită fără a integra această mișcare ca parte a construirii unei alianțe regionale moderate este un pas bun pentru securitatea Israelului", a declarat Benny Gantz, fost șef al Statui Major israelian.