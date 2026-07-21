22 iulie, Sfânta Maria Magdalena. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Miercuri, 22 iulie 2026, este prăznuită Sfânta Maria Magdalena, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Maria Magdalena a fost originară din Magdala, un sat pescăresc de pe ţărmul vestic al Lacului Ghenizaret. Conform crestinortodox.ro, ea a fost tămăduită de şapte duhuri necurate de către Hristos şi, după această minune, a ales să-L urmeze. Maria Magdalena a participat la răstignirea Mântuitorului şi a fost prima persoană care a aflat de la un înger că Iisus a înviat.

Potrivit Tradiţiei, Maria Magdalena L-a propovăduit pe Hristos şi în Roma, unde l-ar fi convertit pe Împăratul Tiberiu. Va ajunge şi în Efes, spre a-i sta în ajutor Sfântului Ioan Evanghelistul în vestirea Evangheliei. Se pare că ea a fost îngropată în peştera în care au dormit somnul de sute de ani Cei Şapte Tineri, pomeniţi de Biserică pe 4 august.

Amintim că racla cu mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena este prezentă la Mănăstirea "Simonos Petra" din Sfântul Munte Athos.