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22 iulie, Sfânta Maria Magdalena. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sfânta Maria Magdalena este prăznuită pe 22 iulie Sfânta Maria Magdalena este prăznuită pe 22 iulie - doxologia.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 09:43 | Modificat la 21.07.2026, 09:46

Miercuri, 22 iulie 2026, este prăznuită Sfânta Maria Magdalena, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Maria Magdalena a fost originară din Magdala, un sat pescăresc de pe ţărmul vestic al Lacului Ghenizaret. Conform crestinortodox.ro, ea a fost tămăduită de şapte duhuri necurate de către Hristos şi, după această minune, a ales să-L urmeze. Maria Magdalena a participat la răstignirea Mântuitorului şi a fost prima persoană care a aflat de la un înger că Iisus a înviat.

Potrivit Tradiţiei, Maria Magdalena L-a propovăduit pe Hristos şi în Roma, unde l-ar fi convertit pe Împăratul Tiberiu. Va ajunge şi în Efes, spre a-i sta în ajutor Sfântului Ioan Evanghelistul în vestirea Evangheliei. Se pare că ea a fost îngropată în peştera în care au dormit somnul de sute de ani Cei Şapte Tineri, pomeniţi de Biserică pe 4 august.

Amintim că racla cu mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena este prezentă la Mănăstirea "Simonos Petra" din Sfântul Munte Athos.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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