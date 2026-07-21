22 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 22 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 iulie

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Pe 22 iulie 1209, Simon de Montfort, lider al Cruciadei Albigensiene, pradă orașul Beziers, ucigând cathari și catolici deopotrivă. Pe 22 iulie 1298, Edward I al Angliei i-a învins pe scoțienii lui William Wallace în Bătălia de la Falkirk. Pe 22 iulie 1456 înregistrăm o strălucită victorie, la Belgrad, a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II–lea, cuceritorul Constantinopolului. Pe 22 iulie 1812, în cadrul Războiului Peninsular, Ducele de Wellington Arthur Wellesley a învins armatele franceze în Bătălia de la Salamanca.

Pe 22 iulie 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății (OMS), instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva. Pe 22 iulie 1946, organizația sionistă teroristă "Irgun" bombardează Hotelul Regele David din Ierusalim, locul administrației civile și comandamentul militar pentru Mandatul britanic pentru Palestina. 91 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 22 iulie 2009 înregistrăm cea mai lungă eclipsă totală de Soare din secolul al XXI-lea. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde pe coasta Asiei de sud-est. Pe 22 iulie 2011, 77 au fost ucise în cele două atacuri teroriste din Norvegia, atacuri comise de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik. Pe 22 iulie 2016, în Kuweit, temperaturile au ajuns la 54 de grade Celsius, cea mai mare temperatură înregistrată pe glob, în timp ce în Irak, în orașul antic Basra, s-au înregistrat 53,9 grade Celsius.

Nașteri pe 22 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 22 iulie, de la Papa Inocențiu al IX-lea, născut pe 22 iulie 1519, sau Gregor Mendel, părintele geneticii, născut pe 22 iulie 1822, şi până la fizicianul german Gustav Ludwig Hertz, născut pe 22 iulie 1887, sau canoistul român Leon Rotman, născut pe 22 iulie 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 22 iulie s-au născut personalităţi precum actorul britanic Terence Stamp, născut pe 22 iulie 1939, cântăreaţa franceză Mireille Mathieu, născută pe 22 iulie 1946, politicianul român Petre Roman, născut pe 22 iulie 1946, actorul american Danny Glover, născut pe 22 iulie 1946, atleta română Mihaela Peneș, născută pe 22 iulie 1949, Patriarhul Daniel, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, născut pe 22 iulie 1951, actorul american Willem Dafoe, născut pe 22 iulie 1955, fotbalistul spaniol Emilio Butragueño, născut pe 22 iulie 1963, actorul columbian John Leguizamo, născut pe 22 iulie 1964, actorul american David Spade, născut pe 22 iulie 1964, wrestlerul american Shawn Michaels, născut pe 22 iulie 1965, cântăreaţa română Ileana Șipoteanu, născută pe 22 iulie 1967, cântăreţul basarabean Arsenium, născut pe 22 iulie 1983, actriţa şi cântăreaţa americană Selena Gomez, născută pe 22 iulie 1992, sau Prințul George de Cambridge, primul copil al Prințului William, născut pe 22 iulie 2013.

Decese pe 22 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 iulie. Dintre acestea amintim pe Regele Carol al VII-lea al Franței, decedat pe 22 iulie 1461, Papa Clement al X-lea, decedat pe 22 iulie 1676, Împăratul Napoleon al II-lea al Franței, decedat pe 22 iulie 1832, gangsterul american John Dillinger, decedat pe 22 iulie 1934, fotbalistul şi antrenorul maghiar de fotbal Sándor Kocsis, decedat pe 22 iulie 1979, astronautul american Alan Shepard, decedat pe 22 iulie 1998, sau Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath, decedat pe 22 iulie 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 22 iulie, printre alţii, pe preotul ortodox Ilie Lăcătușu, decedat pe 22 iulie 1983, cântăreţul Aurelian Andreescu, decedat pe 22 iulie 1986, antrenorul de handbal Eugen Bartha, decedat pe 22 iulie 1987, sau compozitorul Dumitru Lupu, decedat pe 22 iulie 2017.