25 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 25 noiembrie 1715 avem începutul domniilor fanariote în Țara Românească, prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote însemnau o prelungire a controlului exercitat de Poartă asupra Țărilor Române, dar cu autonomie internă sporită. Pe 25 noiembrie 1864 este promulgată "Legea instrucțiunii publice", ce avea să stea la baza învățământului românesc modern. Se stabilesc trei grade de învățământ: primar, secundar și superior, din care "instrucțiunea primară este obligatorie și gratuită". Pe 25 noiembrie 1932 se semnează "Pactul de neagresiune electorală" între Partidul Național Țărănesc și Garda de Fier. Aderă ulterior gruparea liberală condusă de Gheorghe Brătianu ("georgiștii"), Uniunea Agrară condusă de Constantin Argetoianu și Partidul Evreiesc din România. Pe 25 noiembrie 1952, la "Ambassadors Theatre", din Londra, se joacă piesa "Cursa de șoareci", de Agatha Christie. Va deveni cea mai longevivă piesă de teatru care se joacă neîncetat pe scena londoneză din istorie.

Pe 25 noiembrie 1963, la înmormântarea lui John F. Kennedy de la Cimitirul Național Arlington, conform unei estimări făcute de New York Times, au participat un milion de oameni. Pe 25 noiembrie 1970, în Japonia, scriitorul Yukio Mishima și un compatriot comit seppuku ritualic după o tentativă de lovitură de stat nereușită. Pe 25 noiembrie 2001, cercetătorii de la societatea "Advanced Cell Technology", din Worcester, Massachusetts, SUA, au anunțat clonarea primului embrion uman din lume, prin transferul nucleelor celulelor aparținând unor celule de piele în ovule denucleate, prelevate de la femei. Pe 25 noiembrie 2007 au loc alegeri parlamentare și referendum pentru alegerea sistemului de vot în România.

Nașteri pe 25 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 noiembrie, de la inginerul german Karl Benz, născut pe 25 noiembrie 1844, sau medicul român Ion Cantacuzino, născut pe 25 noiembrie 1863, şi până la Papa Ioan al XXIII-lea, născut pe 25 noiembrie 1881, sau generalul chilian Augusto Pinochet, născut pe 25 noiembrie 1915.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 25 noiembrie s-au născut personalităţi precum politicianul român Paul Niculescu-Mizil, născut pe 25 noiembrie 1923, actriţa americană Christina Applegate, născută pe 25 noiembrie 1971, fotbalistul şi antrenorul spaniol de fotbal Xabi Alonso, născut pe 25 noiembrie 1981, sau actorul francez Gaspard Ulliel, născut pe 25 noiembrie 1984.

Decese pe 25 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Malcolm al II-lea al Scoției, decedat pe 25 noiembrie 1034, Papa Lucius al III-lea, decedat pe 25 noiembrie 1185, fotbalistul nord-irlandez George Best, decedat pe 25 noiembrie 2005, politicianul cubanez Fidel Castro, decedat pe 25 noiembrie 2016, fotbalistul şi antrenorul argentinian de fotbal Diego Maradona, decedat pe 25 noiembrie 2020, sau fotbalistul şi antrenorul englez de fotbal Terry Venables, decedat pe 25 noiembrie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 25 noiembrie, printre alţii, pe poetul Grigore Alexandrescu, decedat pe 25 noiembrie 1885, inginerul şi inventatorul Henri Coandă, decedat pe 25 noiembrie 1972, regizorul Gheorghe Vitanidis, decedat pe 25 noiembrie 1994, sau fotbalistul Viorel Mateianu, decedat pe 25 noiembrie 1997.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰