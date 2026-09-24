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25 septembrie, Sfânta Cuvioasă Eufrosina. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfânta Cuvioasă Eufrosina este prăznuită pe 25 septembrie Sfânta Cuvioasă Eufrosina este prăznuită pe 25 septembrie - doxologia.ro
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 24.09.2026, 11:06 | Modificat la 24.09.2026, 11:11

Vineri, 25 septembrie 2026, este prăznuită Sfânta Cuvioasă Eufrosina, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Cuvioasă Eufrosina a trăit în Alexandria, în vremea Împăratului Teodosie cel Mic (secolul V). Conform crestinortodox.ro, ea a fost rodul stăruinţei în rugăciune către Dumnezeu a părinţilor ei, care i-a binecuvântat cu naşterea de prunci după o vreme îndelungată. La 12 ani, Eufrosina a devenit orfană de mamă, rămânând sub ocrotirea tatălui sau, Pafnutie. Împlinind vârsta de 18 ani şi nevrând să se căsătorească, Eufrosina a părăsit în taină casa părintească şi, îmbrăcând haine bărbăteşti, a intrat într-o mănăstire de monahi. Stareţul a primit-o, punând-o sub ascultarea Părintelui Agapit.

Până la sfârşitul vieţii sale, vreme de 38 de ani, Sfânta Eufrosina avea să trăiască în acest aşezământ monahal, dobândind o viaţă duhovnicească îmbunătăţită, fără ca cineva să cunoască faptul că este femeie.

Dumnezeu a rânduit în chip minunat ca tatăl sfintei, Pafnutie, să vină în această mănăstire pentru a primi sfaturi duhovniceşti, în vremea când aceasta se apropia de obştescul sfârşit. Stareţul i-a îndrumat paşii tocmai către cuvioasa, care, în tot acest timp, fusese cunoscută ca monahul Smaragd. Recunoscându-şi tatăl, care i-a împărtăşit acesteia durerea pentru fiica pierdută în urmă cu atâta timp, cuvioasa l-a îndemnat să nu deznădăjduiască, pentru că îşi va vedea din nou fiica. Sfânta Eufrosina i-a spus atunci tatălui său să revină în mănăstire peste trei zile.

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Când Pafnutie a venit din nou, Sfânta Eufrosina se afla pe patul de moarte. Atunci, sfânta i-a mărturisit lui Pafnutie că este fiica sa. Pafnutie a fost marcat atât de profund de această întâmplare minunată încât, după moartea fiicei sale, a hotărât să îmbrace el însuşi haina monahală, trăind în această mănăstire până la sfârşitul vieţii.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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