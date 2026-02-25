26 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 februarie

Pe 26 februarie 364, Valentinian I este proclamat împărat al Imperiului Roman. Pe 26 februarie 1794, Palatul regal Christianborg, din Copenhaga, este distrus de un incendiu. Reconstrucția a durat până în 1828, dar clădirea nu a mai fost folosită ca reședință regală, devenind sediu al Parlamentului danez. Pe 26 februarie 1815, Napoleon Bonaparte a evadat de pe Insula Elba, unde fusese exilat cu un an în urmă. Pe 26 februarie 1848 este proclamată a doua republică franceză.

Pe 26 februarie 1891 s-a înființat Societatea Arhitecților Români. Pe 26 februarie 1952, primul ministru Winston Churchill al Marii Britanii anunță că națiunea sa deține bomba atomică. Pe 26 februarie 1993 a fost înregistrat primul atentat cu bombă la baza unuia din cele două turnuri ale ansamblului arhitectural "World Trade Center". Atentatul s-a soldat cu cinci victime. Pe 26 februarie 2020, în România este înregistrat primul caz de infectare cu Coronavirus.

Nașteri pe 26 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 februarie, de la scriitorul francez Victor Hugo, născut pe 26 februarie 1802, sau cântăreţul român Jean Moscopol, născut pe 26 februarie 1903, şi până la fotbalistul român Iuliu Bodola, născut pe 26 februarie 1912, sau artistul american Johnny Cash, născut pe 26 februarie 1932.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 26 februarie s-au născut personalităţi precum actorul român Alexandru Repan, născut pe 26 februarie 1940, cântăreţul şi compozitorul român Moni Bordeianu, născut pe 26 februarie 1948, politicianul turc Recep Tayyip Erdoğan, născut pe 26 februarie 1954, compozitorul român Virgil Popescu, născut pe 26 februarie 1955, artista română Elena Cârstea, născută pe 26 februarie 1962, actriţa şi cântăreaţa română Maria Buză, născută pe 26 februarie 1969, cântăreţul român Ionuţ Dolănescu, născut pe 26 februarie 1972, sau fotbalistul togolez Emmanuel Adebayor, născut pe 26 februarie 1984.

Decese pe 26 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 februarie. Dintre acestea amintim pe chimistul german Otto Wallach, decedat pe 26 februarie 1931, psihiatrul german Karl Jaspers, decedat pe 26 februarie 1969, sau actorul francez Fernand Joseph Desire Constandin Fernandel, decedat pe 26 februarie 1971.

Tot într-o zi de 26 februarie şi-au pierdut viaţa şi Sándor Szurmay, general-colonel în armata austro-ungară, decedat pe 26 februarie 1945, istoricul român George Togan, decedat pe 26 februarie 2003, sau poetul român Sergiu Adam, decedat pe 26 februarie 2015.

