Sunt copii care își măsoară copilăria în vacanțe și meciuri de fotbal. Și sunt copii care o măsoară în internări, analize și promisiuni că "data viitoare va fi bine". Mattei are nouă ani și o inimă care nu s-a format așa cum ar fi trebuit, o inimă foarte bolnavă. Pe șase martie este programat pentru o operație pe cord deschis, în cadrul misiunii umanitare cardiopediatrice susținută de Fundația Mereu Aproape. Îl putem ajuta trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.

Acest băiat cu cei mai gri ochi din lume adună în el pasiuni și frici. Iubește matematica pentru momentul acela tainic în care, după ce te frămânți, găsești răspunsul. Îi plac ghicitorile, pentru că îl provoacă, îi place să pescuiască, pentru că apa îi liniștește gândurile și adesea îi place să își testeze reflexele și precizia.

"În loc sa stau toată ziua pe telefon, mă joc kendama", a povestit Mattei.

Lui Mattei îi place și fotbalul. Nu pentru glorie, ci pentru apartenență, pentru bucuria simplă de a fi în echipă, chiar dacă știe că efortul îl poate îngenunchea.

"Plângea și îmi spunea: mama, mă rog toată noaptea să mă ia și pe mine în echipă", a transmis Ancuţa Savu, mama lui Mattei.

"Câteodată prind și eu ocazia să dau șut", a mai spus Mattei.

O febră înainte de botez și un diagnostic care le-a schimbat viața

Mattei a luat nota zece la naștere. O lună mai târziu, cu o zi înainte de botez, o febră nefirească pentru un bebeluș atât de mic, l-a dus val-vârtej la spital. Atunci au descoperit medicii că inima copilului este bolnavă. Prima încercare de corecție a defectului cardio a fost anul trecut, în octombrie. Atunci, Mattei și alți copii au fost pe lista operațiilor intervenționale. El, Mattei, a fost singurul neoperat.

"Plângea și spunea: Mama, pe toți 12 i-a iubit Doamne-Doamne numai pe mine nu", îşi aminteşte mama lui Mattei.

Angio CT-ul a confirmat atunci că inima lui Mattei este mai bolnavă decât au știut părinții până anul trecut și că rezolvarea înseamnă, de fapt, operație pe cord deschis.

O operație pe cord deschis, singura șansă

"Astăzi îmi spunea. Mama, de zece ani tot merg la spital, nu mai vreau! Am colegi care nu știu ce înseamnă doctor", a adăugat Ancuţa, mama băiatului.

Pe șase martie, Mattei va fi operat de doctorul Șerban Stoica. Chirurgul cardiovascular vine special din Bristol la București pentru a repara inimi împreună cu echipa de la Sanador. Este o șansă vitală pentru Mattei.

"Mă întreabă tot timpul dacă el poate să moară când o să i se facă operația", a spus mama lui Mattei.

"Eu am o problemă cu inima. Și am mers o dată și trebuie să mai merg o dată pentru că atunci n-a reușit", a declarat Mattei, băieţelul de 9 ani.

Cum îl putem ajuta pe Mattei

Operațiile domnului doctor Șerban Stoica sunt pro bono. Consumabilele medicale, ATI și spitalizarea ar trebui, însă, plătite de părinții micilor pacienți.

"Mă rog și am încredere că o să doneze pentru Mattei și pentru copiii care au intrat în această misiune", a continuat Ancuţa Savu.

Îl puteți ajuta pe Mattei donând 2 EURO, prin SMS, la numărul fără recurență 8848. Mai puteți contribui și prin plata cu cardul ori prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape, ong care are grijă de Mattei dar și de alți copii cu inimi bolnave.

Reporter: Care a fost promisiunea noastră când te întorci de la medic?

Mattei: Să vă dau un mesaj să vă zic că sunt bine.

