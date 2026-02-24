Evenimente în Bucureşti, miercuri 25 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 25 februarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 25 februarie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 25 februarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Mândrie și prejudecată (un fel de)", la Teatrul Excelsior, sau "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "O căsnicie liniştită", la Teatrul Elisabeta, "Matca", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Pădurea spânzuraţilor", la Teatrul Naţional Bucureşti, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "La doi pași de Mullingar", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, şi "Aer", la Teatrul Metropolis - Sala Mică.

Concerte în Bucureşti, miercuri 25 februarie

Artistul The Motans susţine un concert simfonic la Sala Palatului, de la ora 20.00. Muzicienii Roda de Hombres XVII susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00.

Emeric Imre – Trio susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Ionel Tudorache şi taraful său susţin un concert în Berăria H, de la ora 20.30. Artistul Puya susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 25 februarie

În Liga Naţională de handbal feminin, de la ora 17.30, în Sala Rapid, se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi SCM Craiova.

În Patinoarul Berceni, de la ora 19.30, se joacă meciul de hochei pe gheaţă dintre Sportul Studențesc şi ACS Sapientia U23.

