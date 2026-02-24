Rămânem tot mai puţini. România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii. Statisticile arată un declin major: în aproape toate județele din România, numărul deceselor a fost mai mare decât cel al nașterilor. Un singur județ creşte - Ilfovul. Dar şi creşterea aceea e artificială.

Suntem tot mai puţini, de la un an la altul. În 2025 s-au născut de patru ori mai puţini copii decât în urmă cu un secol. Din 41 de judeţe, doar într-unul s-au înregistrat, anul trecut, mai multe naşteri decât decese. Dar asta nu mai surprinde pe nimeni.

"Problema este că multe dintre femei au ajuns să fie singure în partea cu creșterea copilului și tocmai de aceea, când văd că nu mai au sprijin din toate părțile, aleg să pună cariera pe primul plan ca să se poată întreține", spune o doamnă.

"Natalitatea ar putea să fie încurajată prin anumite programe făcute de stat. Dacă statul nu intervine în povestea asta, nu are cum să crească", spune un cetăţean.

"Mulți spuneau că pe timpul lui Ceaușescu era foarte greu. Erau foarte multe avantaje. În primul rând, medicamentele gratuite, care acum numai se dau medicamentele gratuită, mâncarea mai ieftină, banul avea valoare", susţine un alt domn.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), județul Ilfov este singurul din țară cu un spor natural pozitiv. Altfel aproape insignifiant: 0,27 la mia de locuitori.

În Telorman, Brăila și Hunedoara, scăderea provine în primul rând din cauza migrației tinerilor, îmbătrânirea populației și scădarea natalității. În schimb, Ilfov, Suceava și Iași atrag mai mulți oameni, deoarece familiile sunt mai tinere, iar economia este mai dinamică.

"Este oarecum logic să întâmple un astfel de fenomen, pentru că, dacă ne uităm puțin, în județul Ilfov se concentrează foarte multe firme, foarte multe corporații. Atunci, tendința naturală este de a migra din județele din jurul Ilfovului, către Ilfov și către București. Și automat această migrație este făcută în funcție de locul de muncă", a declarat Vlad Dima, medic primar neunotolog.

La începutul anilor ’90, succesul unei familii era reflectat, cumva, în numărul de copii. Mai apoi, prioritățile s-au schimbat: oamenii au început să amâne căsătoria, au pus educația, cariera și siguranță financiară mai presus de nevoia de apartenenţă la o familie.

"Majoritatea țărilor europene stau mai prost decât noi. Noi suntem undeva la un indice de fertilitate de 1,54 la 1.000. Cei mai bine în Europa stau bulgarii cu 1,81 la 1.000", a precizat Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvant INS.

România are o natalitate mai bună decât Italia, de exemplu, dar mai mică decât Cipru.

"Țara noastră îmbătrânește de la o zi la alta și asta vorbește foarte mult despre politicile sociale, politicile publice din țara respectivă, în ce măsură ea este atractivă pentru tinerele, familii", a declarat sociologul Antonio Amuza.

Dacă tendinţa continuă, până în 2100 România ar putea pierde peste 8 milioane de locuitori. Sunt şi ţări care îşi vor păstra populaţia actuală. În timp ce altele precum Marea Britanie, de exemplu, vor fi şi mai bogate în locuitori.

