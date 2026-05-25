26 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 mai

Pe 26 mai 946, Regele Edmund I al Angliei este ucis de un hoț în timp ce participa la massa Sfântului Augustin. Pe 26 mai 1293, un cutremur lovește Kamakura, Kanagawa, Japonia. Tragedia s-a soldat cu moartea a circa 23.000 de oameni. Pe 26 mai 1679 a început construirea ansamblului arhitectural Mănăstirea Cotroceni, ctitorie a lui Șerban Cantacuzino, domn al Munteniei între 1678 şi 1688. Biserica mânăstirii a fost demolată în 1984, iar reconstrucția ei a început în 2003. Pe 26 mai 1805, la doar șase luni după ce s-a autoîncoronat împărat, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei, cu Coroana de fier a regilor longobarzi, în Domul din Milano. Pe 26 mai 1896, Nicolae al II-lea devine ultimul țar al Rusiei imperiale.

Pe 26 mai 1940, în Al Doilea Război Mondial, începe Bătălia de la Dunkirk, numele sub care este cunoscută evacuarea forțelor Aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze de înaintarea rapidă a trupelor germane. Pe 26 mai 1941, în Al Doilea Război Mondial, distrugătorul polonez Piorun schimbă focuri cu cuirasatul german Bismarck și își semnalizează poziția către flota britanică, care va reuși să distrugă cu succes mândria flotei germane. Pe 26 mai 1984, Nicolae Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră. Pe 26 mai 1986, Comunitatea Europeană adoptă steagul european. Pe 26 mai 2019, la alegerile europarlamentare din România clasamentul partidelor este următorul: PNL - 27,00%, PSD - 22,51%, Alianța USR-PLUS - 22,36%, PRO România - 6,44%, PMP - 5,76%, UDMR - 5,26%, ALDE - 4,11%; prezența la vot a fost de 49,02%. Pe 26 mai 2025, președintele ales al României, Nicușor Dan, își depune jurământul și devine al 7-lea președinte al României.

Nașteri pe 26 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 mai, de la Papa Clement al VII-lea, născut pe 26 mai 1478, sau sultanul otoman Mehmed al III-lea, născut pe 26 mai 1566, şi până la pictorul român Aurel Băeșu, născut pe 26 mai 1896, sau actorul american John Wayne, născut pe 26 mai 1907.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 26 mai s-au născut personalităţi precum fotbalistul şi antrenorul scoţian de fotbal Matt Busby, născut pe 26 mai 1909, scriitorul român Vintilă Corbul, născut pe 26 mai 1916, cântăreţul american Miles Davis, născut pe 26 mai 1926, cântăreţul american Lenny Kravitz, născut pe 26 mai 1964, actriţa britanică Helena Bonham Carter, născută pe 26 mai 1966, actriţa şi cântăreaţa americană Lauryn Hill, născută pe 26 mai 1975, sau rapperul român Vescan, născut pe 26 mai 1987.

Decese pe 26 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 mai. Dintre acestea amintim pe Regele Edmund I al Angliei, decedat pe 26 mai 946, sultanul otoman Mehmed I, decedat pe 26 mai 1421, sultanul otoman Baiazid al II-lea, decedat pe 26 mai 1512, filosoful german Martin Heidegger, decedat pe 26 mai 1976, regizorul şi actorul american Sydney Pollack, decedat pe 26 mai 2008, sau actorul american Ray Liotta, decedat pe 26 mai 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 26 mai, printre alţii, pe actorul Ştefan Bănică, decedat pe 26 mai 1995, istoricul Ovidiu Papadima, decedat pe 26 mai 1996, poetul Cezar Baltag, decedat pe 26 mai 1997, sau actorul Jean Constantin, decedat pe 26 mai 2010.

