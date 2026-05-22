Evenimente în Bucureşti, în weekendul 23-24 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 23 mai 2026, şi duminică, 24 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 23-24 mai

Sâmbătă, 23 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Greierele și furnica", la Teatrul Amzei. De la ora 11.00 se joacă "Amintiri într-o valiză", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 14.00 se joacă "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, de la ora 15.00 se joacă "Aproape", la Teatrul Excelsior, de la ora 16.30 se joacă "Despărțiți din dragoste", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.00 se joacă "Cei trei purceluși", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Portugalia", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Duminică, 24 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "De-a Micul Prinț", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 15.00 se joacă "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, de la ora 17.00 se joacă "Mickey Mouse trebuie să plece", la Teatrul Excelsior, iar de la ora 18.00 se joacă "Soț de vânzare", la Teatrul Roșu, "8 secrete criminale", la Restaurant Elisabeta, sau "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Această Sonia", la Green Hours Jazz Cafe, "Azilul de moarte", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Liniște în culise", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 23-24 mai

Sâmbătă, Max Korzh susţine un concert la Arena Națională, de la ora 19.00, iar Andrei Stănculescu susţine un concert cameral la Ateneul Român. De la ora 19.30, trupa Iris, în formula Cristi Minculescu, Valter & Boro, susţine un concert aniversar la Arenele Romane. Trupa Black Cat Bone susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Duminică, Eugen-Bogdan Popa (violoncel) şi Anamaria Biaciu-Popa (pian) susţin un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00. Biu Marquetti susţine un concert pe terasa de la Berăria H, de la ora 20.00. Bogdan Medvedi susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 23-24 mai

Duminică, de la ora 20.30, pe Stadionul Steaua se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi FC Botoşani. Sâmbătă, de la ora 12.00, pe Stadionul "Florea Dumitrache" se joacă meciul de rugby dintre Dinamo Bucureşti şi Rugby Club Gura Humorului.

Sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet masculin dintre Rapid Bucureşti şi CSO Voluntari. Sâmbătă, de la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi CSM Târgu Jiu. Duminică, de la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare.

