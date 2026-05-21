Evenimente în Bucureşti, vineri 22 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 22 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 22 mai 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 22 mai 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 22 mai

Seara de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Monștrii", la Teatrul Masca, în timp ce de la ora 18.30 se joacă "Hello, Ceaușescu", la Teatrul de Comedie - Sala Studio.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Oleanna", la Teatrul Excelsior, "Teroare", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "De pază la Taj Mahal", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "Desculț în parc", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Ghici cine te sună?!", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, vineri 22 mai

Maria Răducanu susţine un concert la Teatrul de Artă, de la ora 19.00. Jeneba Kanneh-Mason susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00. Ştefan Orfescu susţine un concert pe terasa de la Berăria H, de la ora 20.00.

Silviu Biriș susţine un concert la Restaurant Elisabeta, de la ora 21.00. Trupa Cargo susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30. Florin Ristei susţine un concert în 14thLANE, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 22 mai

În Sala Rapid, de la ora 17.30 se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare.

La Tenis Club Herăstrău se desfăşoară un turneu masculin de tenis dotat cu premii în valoare de 15.000 de dolari şi care a avut la start jucători din România, dar şi din Germania, Italia, Franţa sau Republica Moldova. 

