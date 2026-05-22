O nouă minivacanță pentru români. Câte zile libere aduc Rusaliile și Ziua Copilului

Se apropie o nouă minivacanță. Românii vor avea un weekend prelungit, la începutul verii, cu ocazia sărbătorii Rusaliilor. Asta înseamnă o zi liberă în plus pentru angajaţi, dar şi pentru elevi.

Rusaliile vor fi sărbătorite la sfârșitul lunii, pe 31 mai, la 50 de zile după Paște, iar a doua zi de Rusalii va pica luni, pe 1 iunie, și este și ea declarată zi liberă. Aşadar, a doua zi de Rusalii coincide cu Ziua Copilului.

Începutul verii vine astfel cu un weekend prelungit pentru angajați și elevi. Practic, minivacanța va începe de sâmbătă, pe 30 mai, și se va încheia luni, pe 1 iunie. O dată cu ea se spune că debutează și sezonul turistic de vară.

Stațiunile de pe litoral sunt la mare căutare în această perioadă, însă și escapadele scurte în afara țării, dar și city break-urile în capitalele europene se află pe lista preferințelor românilor. La începutul lunii iunie, în prima săptămână mai exact, elevii vor mai avea o zi liberă. Este vorba despre ziua de vineri, 5 iunie, Ziua Învățătorului. Așadar, aceștia vor fi la cursuri în prima săptămână din luna iunie doar trei zile.

