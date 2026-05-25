26 mai, Sfântul Apostol Carp. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 26 mai, este prăznuit Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Apostol Carp este prăznuit pe 26 mai - doxologia.ro

Sfântul Apostol Carp a fost unul din cei 70 de apostoli, următor şi slujitor al Sfântului Apostol Pavel, fiindcă ducea scrisorile acestuia la destinatari. Conform crestinortodox.ro, a fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Pavel pentru Veria Traciei. Sfântul Apostol Carp a mai predicat Evanghelia şi în Creta, unde l-a primit pe Sfântul Dionisie Areopagitul în casa sa.

Sfântul Dionisie mărturiseşte că Apostolul Carp era un om de o mare curăţie a minţii, foarte blând, nevinovat şi smerit; că lui însuşi Domnul i S-a înfăţişat înainte, înconjurat de îngerii Lui; şi că el niciodată nu începea să slujească Sfânta Liturghie până ce nu era încredinţat mai întâi de o vedere de sus.

Sfântul Carp a convertit mulţi păgâni la creştinism. Asemenea, pe iudei, mustrându-i, i-a învăţat să creadă că Hristos Cel răstignit de ei este Dumnezeu adevărat şi făcătorul tuturor.

Articolul continuă după reclamă

A fost ucis cu sălbăticie şi cu nemilostivire de ceilalţi iudei ce nu crezuseră. Prin cinstitele lui moaşte se dau multe tămăduiri bolnavilor, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰