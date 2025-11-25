26 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 noiembrie

Pe 26 noiembrie 1346, Carol al IV-lea este încoronat rege german la Bonn. Pe 26 noiembrie 1476, Vlad Țepeș îl învinge pe Basarab Laiotă cu ajutorul lui Ștefan cel Mare și al lui Ștefan Báthory și devine domnitorul Țării Românești pentru a treia oară. Pe 26 noiembrie 1832 este pus în funcțiune primul tramvai din lume, în New York City. Pe 26 noiembrie 1917, în Primul Război Mondial, s-a încheiat, la Focșani, Armistițiul dintre România și Puterile Centrale, ca urmare a condițiilor militare intervenite în urma Armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk. Pe 26 noiembrie 1922, Howard Carter și Lord Carnarvon au intrat pentru prima dată în mormântul faraonului Tutankhamon.

Pe 26 noiembrie 1940, în Închisoarea Jilava au fost împușcați, de legionari, 64 de foști demnitari ai regimului carlist și participanți la represiunile antilegionare. Printre ei, Gheorghe Argeșeanu, fost prim-ministru, Generalul Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne, sau Victor Iamandi, fost ministru de Justiție. Pe 26 noiembrie 1942, "Casablanca", filmul cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în rolurile principale, are premiera la New York. Pe 26 noiembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, o rachetă V-2 germană lovește un magazin Woolworth din Londra, ucigând 168 de oameni. Pe 26 noiembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, Germania începe atacurile cu V-1 și V-2 asupra orașului Anvers din Belgia. Pe 26 noiembrie 1949, Adunarea Constituantă a Indiei adoptă o nouă Constituție. India devine republică federală în cadrul Comunității Britanice de Națiuni (Commonwealth). Pe 26 noiembrie 1957, Adunarea Generală a ONU adoptă în unanimitate rezoluția inițiată de România, intitulată "Bazele cooperării economice internaționale". Pe 26 noiembrie 1998, Tony Blair devine primul prim-ministru britanic care se adresează Parlamentului irlandez. Pe 26 noiembrie 2003 înregistrăm ultimul zbor al avionului Concorde. Pe 26 noiembrie 2019, un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit vestul Albaniei. Cel puțin 52 de persoane au murit și peste 1000 au fost rănite. Acesta a fost cel mai catastrofal cutremur din lume din anul 2019 și cel mai catastrofal care a lovit Albania în 99 de ani.

Nașteri pe 26 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 noiembrie, de la teologul american John Harvard, născut pe 26 noiembrie 1607, sau dramaturgul şi eseistul francez de origine română Eugen Ionescu, născut pe 26 noiembrie 1909, şi până la cântăreaţa americană Tina Turner, născută pe 26 noiembrie 1939, sau canoistul român Ivan Patzaichin, născut pe 26 noiembrie 1949.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 26 noiembrie s-au născut personalităţi precum pugilistul român Francisc Vaștag, născut pe 26 noiembrie 1968, scrimera română Ana Maria Brânză, născută pe 26 noiembrie 1984, sau cântăreaţa britanică Rita Ora, născută pe 26 noiembrie 1990.

Decese pe 26 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 noiembrie. Dintre acestea amintim pe poetul polonez Adam Mickiewicz, decedat pe 26 noiembrie 1855, scriitorul francez Lucien Fabre, decedat pe 26 noiembrie 1952, regizorul francez Philippe de Broca, decedat pe 26 noiembrie 2004, sau regizorul italian Bernardo Bertolucci, decedat pe 26 noiembrie 2018.

România i-a pierdut într-o zi de 26 noiembrie, printre alţii, pe poetul Costache Ioanid, decedat pe 26 noiembrie 1987, compozitorul Temistocle Popa, decedat pe 26 noiembrie 2013, sau actriţa Sanda Toma, decedată pe 26 noiembrie 2022.

