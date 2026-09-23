24 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 septembrie

Pe 24 septembrie 622, profetul Muhammad încheie pelerinajul de la Mecca la Medina. Pe 24 septembrie 787, al doilea sinod de la Niceea (al șaptelea ecumenic) restabilește cultul icoanelor. Pe 24 septembrie 1180, odată cu moartea Împăratului Manuel I Comnenul, ultimul împărat al Dinastiei Comnenilor, a început declinul Imperiului Bizantin. Pe 24 septembrie 1789, chimistul german Martin Heinrich Klaproth anunță descoperirea elementului uraniu, la Academia Regală de Științe a Prusiei. Pe 24 septembrie 1852, primul dirijabil, construit de inginerul francez Henri Giffard, călătorește de la Paris la Trappes.

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Pe 24 septembrie 1944 are loc Masacrul de la Ginta. 41 de civili de etnie maghiară, un român care își apăra soția maghiară, precum și doi soldați maghiari sunt executați. Pe 24 septembrie 1957, la Barcelona a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou. Pe 24 septembrie 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant mondial de mână.

Naşteri pe 24 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 septembrie, de la generalul rus Grigori Potiomkin, născut pe 24 septembrie 1739, sau scriitorul american F. Scott Fitzgerald, născut pe 24 septembrie 1896, şi până la Ayatollahul Ruhollah Khomeini, întemeietorul și liderul spiritual al Republicii Islamice Iran, născut pe 24 septembrie 1902, sau politicianul german Manfred Wörner, născut pe 24 septembrie 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 septembrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa americană Linda McCartney, născută pe 24 septembrie 1941, actorul american Kevin Sorbo, născut pe 24 septembrie 1958, fotbalistul norvegian John Arne Riise, născut pe 24 septembrie 1980, sau actriţa română Cristina Ciobănașu, născută pe 24 septembrie 1996.

Decese pe 24 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Liberius, decedat pe 24 septembrie 366, Papa Inocențiu al II-lea, decedat pe 24 septembrie 1143, fizicianul german Hans Geiger, decedat pe 24 septembrie 1945, sau scriitoarea franceză Françoise Sagan, decedată pe 24 septembrie 2004.

România i-a pierdut într-o zi de 24 septembrie, printre alţii, pe pictorul şi sculptorul Aristide Maillol, decedat pe 24 august 1941, poetul Grigore Popa, decedat pe 24 septembrie 1994, prozatoarea Irina Eliade, decedată pe 24 septembrie 1998, prozatorul Stelian Tăbăraş, decedat pe 24 septembrie 2009, sau aviatorul Ion Dobran, decedat pe 24 septembrie 2021.