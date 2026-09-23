Evenimente în Bucureşti, joi 24 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 24 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Joi, 24 septembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 24 septembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 24 septembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta, "Exil", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Matilda și groparii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Contracții", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, "Metamorfoza", la Teatrul Excelsior, sau "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic.

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De la ora 19.30 se joacă piesa "Scandalagiii", la Teatrul Roșu, de la ora 20.00 se joacă piesa "Cum se duce totul dracu", la FF Theatre, iar de la ora 20.30 se joacă "Melodie Varșoviană", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, joi 24 septembrie

Narcisa Suciu susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Teddy Tudoroiu & Puiu Crețu susţin un concert în Gilda Music Lounge, de la ora 19.30. Chris Rand and The Heavy Echo susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Trupa Direcţia 5 susţine un concert în Sala Palatului, de la ora 20.00. Armand Popa susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Holy Molly susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 24 septembrie

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Cristian Mungiu | Fjord, fotografii", "Război și Pace" sau "Noua climă | Suntem pregătiți?".

La Muzeul de Artă Recentă puteţi vizita, în continuare, expoziţii precum "Late Summer Spritz" sau "Photographs by Constantin Brâncuși".