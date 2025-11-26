27 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 27 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 27 noiembrie

Pe 27 noiembrie 43 î.Hr. avem al doilea triumvirat, încheiat între Octavian, Marc Antoniu și Lepidus. Pe 27 noiembrie 511, moartea fondatorului Dinastiei Merovingiene Clovis I conduce la divizarea Imperiului Franc sub cei patru fii ai lui: Theuderic, Chlodomer, Chlotar și Childebert. Pe 27 noiembrie 602, Regele bizantin Mauriciu și fii lui sunt uciși de soldații lui Focas Tiranul, cel care va urma la tron. Pe 27 noiembrie 1308, Henric al VII-lea este ales rege al romanilor. Pe 27 noiembrie 1640, o lege emisă de domnitorul Matei Basarab limitează posibilitatea de închiriere a mânăstirilor de la Muntele Athos sau a altor locuri sfinte. Pe 27 noiembrie 1895, Alfred Nobel a creat Premiile Nobel. Primele recompense au fost decernate în 1901. Premiile se decernează în fiecare an la 10 decembrie, data decesului lui Alfred Nobel. Pe 27 noiembrie 1919, prin Tratatul de pace de la Neuilly sur Seine, Bulgaria pierde teritoriul trac de la granița cu Grecia, teritoriul din vest este atribuit Statului sârb și sudul Dobrogei, cu Silistra, României.

Pe 27 noiembrie 1940 se produce masacrul de la Jilava. 64 de deținuți politici, dintre care cinci foști oficiali și susținători ai regelui abdicat Carol al II-lea al României, sunt uciși de Garda de Fier. Pe 27 noiembrie 1940, istoricul Nicolae Iorga este asasinat de legionari la Strejnic. Pe 27 noiembrie 1940 se produce asasinarea lui Virgil Madgearu în Pădurea Snagov. Pe 27 noiembrie 1945, un cutremur de 8,2 în Iran se soldează cu circa 4.000 de morți. Pe 27 noiembrie 1963, un DouglasDC-8F al companiei Trans-Canada s-a prăbuşit în Montreal, tragedie soldată cu 118 morţi. Pe 27 noiembrie 1983, un avion Boeing 747 se prăbușește în apropierea Aeroportului Barajas, din Madrid, tragedie soldată cu 181 de morţi. Pe 27 noiembrie 2000, în Norvegia se deschide Tunelul Laerdal, cel mai lung tunel rutier din lume, de 24,5 kilometri lungime, între Aurland și Laerdal. Astfel, se creează un drum continuu de la Oslo la Bergen. Pe 27 noiembrie 2019, Parlamentul European confirmă Comisia von der Leyen, care își va începe mandatul de cinci ani la 1 decembrie.

Nașteri pe 27 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 27 noiembrie, de la astronomul suedez Anders Celsius, născut pe 27 noiembrie 1701, sau lingvistul român Aron Pumnul, născut pe 27 noiembrie 1818, şi până la biologul român Grigore Antipa, născut pe 27 noiembrie 1867, sau poetul român Vasile Voiculescu, născut pe 27 noiembrie 1884.

Tot într-o zi de 27 noiembrie s-au născut şi prozatorul şi dramaturgul român Liviu Rebreanu, născut pe 27 noiembrie 1885, actriţa română Dina Cocea, născută pe 27 noiembrie 1912, politicianul slovac Alexander Dubček, născut pe 27 noiembrie 1921, poeta română Nina Cassian, născută pe 27 noiembrie 1924, criticul literar român Nicolae Manolescu, născut pe 27 noiembrie 1939, actorul american Bruce Lee, născut pe 27 noiembrie 1940, chitaristul american Jimi Hendrix, născut pe 27 noiembrie 1942, actorul american William Fichtner, născut pe 27 noiembrie 1956, jucătoarea română de tenis Mariana Simionescu, născută pe 27 noiembrie 1956, politiciana ucraineană Iulia Timoșenko, născută pe 27 noiembrie 1960, sau fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Roberto Mancini, născut pe 27 noiembrie 1964.

Decese pe 27 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 27 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Clovis I, primul rege al francilor, decedat pe 27 noiembrie 511, Alexandre Dumas fiul, scriitor francez, decedat pe 27 noiembrie 1895, dramaturgul american Eugene O'Neill, decedat pe 27 noiembrie 1953, sau fotbalistul brazilian Nílton Santos, decedat pe 27 noiembrie 2013.

Tot într-o zi de 27 noiembrie şi-au pierdut viaţa şi generalul şi politicianul Gheorghe Argeșanu, generalul şi politicianul Gabriel Marinescu, Mihail Moruzov, șeful Serviciului Secret al Armatei Române, istoricul şi politicianul Nicolae Iorga sau politicianul Virgil Madgearu, toţi asasinaţi pe 27 noiembrie 1940, dar şi poetul Victor Eftimiu, decedat pe 27 noiembrie 1972, sau actriţa Cristina Stamate, decedată pe 27 noiembrie 2017.

