27 octombrie, Sfântul Dimitrie Basarabov. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Pe 27 octombrie se face prăznuirea Sfântului Dimitrie Basarabov, ceea ce înseamnă că avem sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox.

Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov s-a născut în satul Basarabi, la sud de Dunăre (în Bulgaria). Conform crestinortodox.ro, a trăit în secolul al XIII-lea, în timpul "imperiului" vlaho-bulgar de la Târnovo, întemeiat de fraţii Petru şi Asan.

Iubind viaţa ascetică, Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov se va retrage într-o peşteră. Nu ştim cât timp s-a nevoit în această peşteră şi nici când a trecut la cele veşnice.

Tradiţia spune că, înainte de a muri, s-a aşezat singur între două lespezi de piatră, ca într-un sicriu, fiind acoperit în timp de apele râului. Moaştele sale au rămas multă vreme sub ape, până când o copilă care pătimea de duh necurat a avut o revelaţie: i s-a arătat Sfântul Dimitrie Basarabov, care i-ar fi spus: "Dacă părinţii tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui". Părinţii vor merge la locul indicat în vis, lângă râul Lom, şi vor găsi trupul neputrezit al sfântului, între două pietre.