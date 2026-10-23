O elevă româncă va concura la Yale, după medalii de aur câștigate la Londra și Praga

O elevă din România se pregătește să participe, în luna noiembrie, la Turneul Campionilor World Scholar's Cup, organizat la Universitatea Yale din Statele Unite. Arina Lăzărică s-a calificat după rezultatele obținute la etapa internațională de la Praga, într-un an în care a câștigat medalii de aur la mai multe competiții europene de limba engleză, dezbateri și științe sociale.

Performanțele au adus-o în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează copii și tineri cu rezultate deosebite în educație, știință, cultură și alte domenii.

Turneul Campionilor, programat între 12 și 18 noiembrie 2026, reunește echipele calificate din etapele internaționale ale World Scholar's Cup. Participanții trebuie să își demonstreze capacitatea de a argumenta, de a lucra în echipă și de a folosi cunoștințe din mai multe discipline.

Arina a obținut calificarea în urma competiției de la Praga, desfășurată în iulie, unde a câștigat medalii de aur la probe individuale și de echipă, precum și o distincție de argint la dezbateri.

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Patru medalii de aur și o clasare în top la Londra

Cu doar câteva săptămâni înaintea concursului din Praga, Arina participase la finala internațională TeenEagle, organizată la Londra.

Acolo a obținut distincția „Top 2 Winner” la categoria Overall și patru medalii de aur, la probe care au testat cunoștințele de limba engleză, ortografia, redactarea și capacitatea de a susține argumente în fața unui public. A câștigat și o medalie de argint pentru Impact Project.

TeenEagle este o competiție internațională în care elevii sunt evaluați prin teste de cunoștințe, exerciții de scriere și dezbateri. Participarea presupune folosirea limbii engleze în situații în care contează precizia, argumentarea și reacția la ideile celorlalți.

În urma rezultatelor, Arina a primit titlul de Ambasador TeenEagle.

Palmaresul său din 2026 mai cuprinde medalii obținute la Frankfurt, în cadrul competiției Hi-Lingua, dar și două locuri întâi la științe sociale, la concursul internațional Owlypia. La una dintre aceste participări a obținut un punctaj de 97%.

Pe scena Operei Comice pentru Copii și în proiecte pentru protecția mediului

Arina are și o activitate artistică susținută. Face parte din colectivul de tineri artiști ai Operei Comice pentru Copii și a participat la producții precum „Poveste de Crăciun”, „Charlie și fabrica de ciocolată” și „Matilda”.

Ultimul dintre acestea a primit premiul UNITER 2025 pentru cel mai bun spectacol de teatru pentru copii. Experiența artistică îi oferă Arinei ocazia să lucreze cu muzica, dansul și actoria, discipline în care expresivitatea și comunicarea sunt esențiale.

Interesele sale ajung și în zona protecției mediului. În cadrul programului FirStep 2024 a prezentat un proiect de grădină organică autosustenabilă, iar prin „City Pocket Garden” a propus amenajarea unor mici spații verzi în orașe.

A fost selectată și pentru promovarea proiectului educațional „My First Plant Book”, destinat copiilor din Statele Unite, care folosește activități interactive pentru a-i familiariza cu plantele și mediul înconjurător.

Pentru Arina Lăzărică, următoarea provocare este competiția din noiembrie, de la Yale. Calificarea vine după mai multe participări internaționale în care a obținut rezultate la discipline diferite, iar Turneul Campionilor îi va oferi ocazia să concureze din nou alături de elevi din alte țări.