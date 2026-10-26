Agenția Națională de Administrare Fiscală scoate la licitație un apartament cu două camere, situat pe Calea Griviței, în Sectorul 1 al Bucureștiului. Locuința are o suprafață utilă de peste 74 de metri pătrați, iar prețul de pornire este de 432.536 de lei - 80.900 de euro.

ANAF vinde cu 81.000 de euro un apartament cu două camere în Bucureşti - Profimedia

Imobilul se află pe Calea Griviței nr. 52, la parterul unei clădiri cu un etaj. Potrivit anunțului publicat pe platforma de licitații ANAF, apartamentul are o suprafață utilă de 74,23 de metri pătrați și este format din două camere, bucătărie și cămară.

Cum arată apartamentul scos la licitație de ANAF

Proprietatea include și cote indivize din spațiile comune ale imobilului, respectiv vestibul, culoar, grup sanitar, pivniță și terasă. În documentație este menționată o cotă indiviză de 36,56% din întregul imobil, precum și drepturi asupra terenului aferent construcției.

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Clădirea are structură din zidărie portantă, pereți din cărămidă, acoperiș din tablă și tâmplărie din PVC cu geam termopan și lemn. Finisajele sunt descrise ca fiind minimale.

Locuința este racordată la rețelele de energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare.

Prețul de pornire stabilit de ANAF este de 432.536 de lei, aceeași sumă fiind menționată și ca valoare de evaluare. Licitația a început pe 19 octombrie 2026, la ora 09:00, și este programată să se încheie pe 29 octombrie 2026, la ora 09:00.

Persoanele interesate trebuie să se autentifice pe platforma de licitații ANAF pentru a se înscrie. Taxa de participare afișată este de 43.253,60 lei, reprezentând 10% din prețul de pornire. Vânzarea este scutită de TVA.

Apartamentul nu poate fi vizionat în interior

Un aspect important este că potențialii cumpărători nu au posibilitatea să inspecteze interiorul locuinței înainte de licitație.

Potrivit anunțului oficial, imobilul a fost fotografiat doar din exterior, iar evaluarea a fost realizată și pe baza documentelor puse la dispoziție de instituțiile abilitate. Nu deţine carte funciară. Astfel, persoanele interesate nu pot verifica direct starea camerelor, a instalațiilor sau eventualele lucrări de reparații necesare.