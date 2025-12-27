28 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 decembrie

Pe 28 decembrie 418, Sfântul Bonifaciu I devine papă. Pe 28 decembrie 1065 a fost inaugurată Catedrala Westminster din Londra, construită de Eduard Confesorul între 1045 și 1050. Pe 28 decembrie 1612, planeta Neptun este pentru prima dată observată de către Galileo Galilei, dar este catalogată doar ca o stea fixă. Abia peste 234 de ani, această planetă va fi considerată o nouă planetă a sistemului solar. Pe 28 decembrie 1879, Podul Tay din Dundee, Scoția, de aproape două mile lungime, la acea vreme cel mai lung pod din lume, s-a prăbușit în timp ce un tren îl traversa. 75 de oameni şi-au pierdut viaţa. Pe 28 decembrie 1895, în cafeneaua "Grand Café" din Paris are loc prima proiecție de film, realizată de frații Lumière. Pe 28 decembrie 1895, Wilhelm Röntgen publică o lucrare în care detaliază descoperirea unui nou tip de radiație, care mai târziu va fi cunoscută sub numele de radiație X.

Pe 28 decembrie 1897, piesa "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand, are premiera la Paris. Pe 28 decembrie 1908, un cutremur violent s-a produs în orașul italian Messina, Sicilia, şi s-a soldat cu peste 75.000 de morţi. Pe 28 decembrie 1972, Kim Ir-sen, deja prim-ministru al Coreei de Nord și Secretar General al Partidului Muncitorilor din Coreea, a devenit primul președinte al Coreei de Nord. Pe 28 decembrie 1989, pentru prima dată după o lungă pauză, se întrunește Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor. Este ales un comitet provizoriu de conducere a Uniunii Scriitorilor, președinte fiind Mircea Dinescu. Pe 28 decembrie 2000, Adrian Năstase își începe mandatul de prim-ministru al României. Pe 28 decembrie 2004, Călin Popescu-Tăriceanu își începe mandatul de prim-ministru al României.

Nașteri pe 28 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 decembrie, de la filologul şi filosoful român Eftimie Murgu, născut pe 28 decembrie 1805, sau politicianul american Woodrow Wilson, născut pe 28 decembrie 1856, şi până la Stan Lee, autor american de benzi desenate, născut pe 28 decembrie 1922, sau actriţa britanică Maggie Smith, născută pe 28 decembrie 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 28 decembrie s-au născut personalităţi precum luptătorul român Gheorghe Berceanu, născut pe 28 decembrie 1949, Hamad bin Isa al Khalifa, rege al Bahrainului, născut pe 28 decembrie 1949, pianistul francez Richard Clayderman, născut pe 28 decembrie 1953, actorul american Denzel Washington, născut pe 28 decembrie 1954, muzicianul român Laurențiu Cazan, născut pe 28 decembrie 1957, handbalista română Cristina Dogaru, născută pe 28 decembrie 1971, cântăreţul şi actorul american John Legend, născut pe 28 decembrie 1978, cântăreaţa română Alexandra Ungureanu, născută pe 28 decembrie 1981, sau actriţa americană Sienna Miller, născută pe 28 decembrie 1981.

Decese pe 28 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 decembrie. Dintre acestea amintim pe Regina Maria a II-a a Angliei, decedată pe 28 decembrie 1694, poetul rus Serghei Aleksandrovici Esenin, decedat pe 28 decembrie 1925, compozitorul şi pianistul francez Maurice Ravel, decedat pe 28 decembrie 1937, Regele Victor Emmanuel III al Italiei, decedat pe 28 decembrie 1947, fizicianul şi inventatorul german Hermann Oberth, decedat pe 28 decembrie 1989, actriţa americană Debbie Reynolds, decedată pe 28 decembrie 2016, sau scriitorul israelian Amos Oz, decedat pe 28 decembrie 2018.

România i-a pierdut într-o zi de 28 decembrie, printre alţii, pe istoricul Constantin Karadja, decedat pe 28 decembrie 1950, preotul şi scriitorul Gheorghe Cunescu, decedat pe 28 decembrie 1995, pictorul Corneliu Baba, decedat pe 28 decembrie 1997, sau actriţa Clody Bertola, decedată pe 28 decembrie 2007.

