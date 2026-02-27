Evenimente în Bucureşti, în weekendul 28 februarie - 1 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 28 februarie, şi duminică, 1 martie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 28 februarie - 1 martie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 28 februarie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesele pentru copii "Muzicanţii din Bremen", la Teatrul Țăndărică, şi "Greierele și furnica", la Teatrul Amzei. De la ora 11.00 se joacă "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 16.00 se joacă "Duși cu pluta", la Teatrul în Culise, iar de la ora 16.30 se joacă "Nițel prea infidel", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Solaris", la Teatrul Excelsior, sau "Family.exe", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Duminică, 1 martie, ziua de teatru începe tot de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Soldățelul de Plumb", la Cinema Europa. De la ora 16.30 se joacă piesa "Croitorașul cel viteaz", la Palatul Național al Copiilor, iar de la ora 19.00 se joacă piesa "Un bărbat și mai multe femei", tot la Palatul Național al Copiilor.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 28 februarie - 1 martie

Sâmbătă, 28 februarie, trupa Luna Amară susţine un concert în Berăria H, de la ora 19.00, Simon Trpčeski susţine un recital cameral la Ateneul Român, de la ora 19.00, iar Aura Şova susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Duminică, 1 martie, Andreea Bălan susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00, Dl. Goe susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00, Ana Dubyk şi Lucas Contreras susţin un concert în JazzBook, de la ora 20.00, trupa Fără Zahăr susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00, iar Cristian Porcari susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 28 februarie - 1 martie

Duminică, 1 martie, de la ora 18.00, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi FC Argeş.

Sâmbătă, 28 februarie, în Liga Naţională de volei masculin se joacă meciurile Steaua Bucureşti - Rapid Bucureşti (Sala Mihai Viteazul, ora 18.00) şi CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - SCM Zalău (Sala Politehnica, ora 18.00), în timp ce în Liga Naţională de volei feminin se joacă meciul Dinamo Bucureşti - Corona Braşov (Sala Dinamo, ora 17.00). Duminică, 1 martie, în Liga Naţională de volei feminin se joacă meciul CSM Bucureşti - CSM Volei Alba-Blaj (Sala Polivalentă Elite Performance Sun Plaza Mall, ora 16.00).

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰