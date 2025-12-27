28 decembrie, Sfinţii 20.000 de mucenici arşi în Nicomidia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Duminică, 28 decembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii 20.000 de mucenici arşi în Nicomidia, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Împăratul Maximian, pe când se afla în Cetatea Nicomidiei, aflând de numărul mare de creştini din ea, a pus la cale exterminarea lor în apropierea Praznicului Naşterii Domnului. Conform crestinortodox.ro, împăratul, ştiind că toţi creştinii se vor strânge în marea biserică din Nicomidia, a poruncit ca biserica să fie înconjurată de lemne uscate, cărora soldaţii să le dea foc.

Sfântul Antim, episcopul Nicomidiei, a adunat în biserică tot poporul lui Hristos, a prăznuit împreună cu ei şi i-a învăţat adevărata credinţă. Soldaţii au înconjurat biserica şi nu au mai permis nimănui să iasă din ea. Înăuntru a intrat trimisul împăratului care le-a vestit creştinilor că împăratul îi somează să jertfească idolilor, altfel vor fi arşi de vii. Atunci arhidiaconul bisericii, aprins de focul râvnei dumnezeieşti, a întărit mulţimea şi i-a pus înainte slava muceniciei la care îi cheamă Dumnezeu. El le-a amintit de pilda celor trei tineri din cuptorul de foc. Creştinii s-au umplut de Duhul Sfânt şi au voit cu râvnă să răspundă dumnezeieştii chemări. Când episcopul a aflat aceasta, s-a grăbit de a botezat pe catehumeni şi a împărtăşit pe toţi creştinii cu dumnezeieştile şi preacuratele Taine.

Soldaţii, însă, au aprins lemnele aşezate din timp. Potrivit tradiţiei, 20.000 de oameni au dobândit cunună mucenicească atunci, înălţând cântări de laudă lui Dumnezeu. Toţi aceştia au luat mucenicia la anul 302. Prin mila lui Dumnezeu, Sfântul Antim a scăpat nevătămat, ca să fie de folos şi altora. A adus prin Botez pe mulţi la Hristos şi, după ce a fost mult chinuit, s-a mutat la Hristos.

