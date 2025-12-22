Antena Meniu Search
23 decembrie, Sfinţii 10 mucenici din Creta. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 23 decembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii 10 mucenici din Creta, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 11:36
Sfinţii 10 mucenici au fost Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie, Evnichian, Zotic, Agatopus, Vasilide, Evarest şi Pompie şi au pătimit în jurul anului 250, în insula Creta, din porunca Împăratului Deciu. 

Conform crestinortodox.ro, pentru că au refuzat să se închine idolilor şi au mărturist că sunt creştini, li s-a tăiat capul. Înainte de a trece la cele veşnice, au rostit cu toţii această rugăciune: "Iartă, Doamne, pe robii Tăi şi primeşte vărsarea sângelui nostru pentru noi, pentru rudeniile noastre şi prieteni şi pentru toată patria, ca să scape din întunericul necunoştinţei şi cu ochi curaţi să vadă buna credinţă, să Te cunoască pe Tine, Lumina cea adevărată, O! Împărate veşnic".

