28 ianuarie, Sfântul Efrem Sirul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 28 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Efrem Sirul, supranumit "Harpa Duhului", s-a născut în jurul anului 306, în Nisibis, Siria. Conform crestinortodox.ro, în ciuda persecuţiilor lui Diocleţian şi în ciuda faptului că în Nisibis îşi aveau sălaş o mulţime de religii păgâne, Sfântul Efrem a crescut într-o atmosferă creştină autentică.

Se consideră că ambii săi părinţi erau creştini. Mai mult, Sfântul Efrem a crescut sub îndrumarea Sfântului Iacob, primul episcop din Nisibis, ales în 308. Efrem este botezat de tânăr şi apoi hirotonit diacon. Înzestrat cu darul lacrimilor şi cu un enorm talent poetic pe care îl pune în slujba lui Dumnezeu, Sfântul Efrem îşi începe astfel lucrarea sa de conducere a oamenilor spre Hristos.

După ce oraşul scapă de trei asedii ale perşilor, Sfântul Efrem punându-le pe seama rugăciunilor Sfântului Iacob, nevrednicul de pomenire împărat Iulian Apostatul, în urma unei campanii militare dezastruoase, este silit să încheie o pace prin care cedează Nisibisul perşilor. Sfântul Efrem se refugiază astfel în Edessa, unde şi trece la Domnul în 373 sau 379, după ce, într-o călătorie la Cezareea Capadociei, se întâlneşte cu Sfântul Vasile cel Mare.

Sfântul Efrem Sirul a fost înmormântat, fără pompă, în cimitirul unde erau înhumaţi străinii.

