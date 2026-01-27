O alunecare de teren majoră amenință localitatea Niscemi din provincia Caltanissetta. În zona istorică, zeci de locuințe se află pe marginea unui versant abrupt format de o ruptură de aproximativ patru kilometri, iar autoritățile au evacuat deja circa 1.500 de persoane.

Il Post scrie că mișcarea solului continuă, iar specialiștii consideră situația extrem de gravă. Alunecarea de teren s-a produs în jurul orei 12:30, în cartierul Sante Croci. S-a extins ulterior spre zonele Trappeto și via Popolo, pe versantul vestic al orașului. Pământul s-a crăpat, asfaltul s-a deformat, iar în unele locuri terenul s-a prăbușit cu câțiva metri. Clădirile au suferit fisuri importante, unele s-au prăbușit împreună cu un tronson de drum pe care se aflau autoturisme, mai arată Il Post.

Protecția Civilă regională sprijină persoanele evacuate

"Toate casele aflate la 50 – 70 de metri de marginea rupturii vor ceda inevitabil", a declarat Salvo Cocina, șeful Protecției Civile din Sicilia. Din fericire, nu există victime. Două artere principale – drumurile provinciale 10 și 12 – care legau Niscemi de Caltagirone și Catania au fost închise. Singura rută funcțională rămâne drumul provincial 11, ceea ce izolează parțial orașul.

Protecția Civilă regională sprijină persoanele evacuate, iar primăria a deschis sala sporturilor pentru cazare temporară. Majoritatea sinistraților au fost găzduiți de rude sau prieteni. Potrivit viceprimarului Pietro Stimolo, zonele cu risc maxim au fost eliberate în circa două ore, însă evoluția fenomenului în zilele următoare rămâne imprevizibilă.

Niscemi, un orășel cu aproximativ 25.000 de locuitori, se confruntă de multă vreme cu probleme de stabilitate a terenului. În 16 ianuarie, 35 de persoane au fost evacuate preventiv după ce solul a alunecat spre valea râului Maroglio, afectând o stradă și rețele de utilități.

Orașul este construit pe un platou de nisip deasupra unui strat de argilă. Ploile abundente din ultimele zile, aduse de ciclonul „Harry”, au permis infiltrarea apei până la argilă, care devine alunecoasă și favorizează deplasarea maselor de pământ. Urbanizarea intensă lângă marginea platoului și lipsa unui sistem de drenaj eficient au crescut riscul. În centrul istoric, nivelul de pericol hidrogeologic este maxim.

Oamenii din Niscemi dau vina pe autorităţile locale, foste şi actuale

În 1997, o alunecare asemănătoare a distrus aproximativ 70 de case și a lăsat o biserică suspendată pe marginea prăpastiei, devenind inutilizabilă. Atunci, ancheta a evidențiat autorizații de construcție acordate în zone periculoase și deficiențe majore ale sistemului de scurgere,. Din păcate multe fapte nu au mai putut fi sancționate. Astăzi, Niscemi se confruntă din nou cu efectele unui risc cunoscut, dar niciodată eliminat complet.

Locuitorii din Niscemi au acuzat guvernele și administrațiile locale anterioare că nu au făcut nimic pentru a gestiona riscul unei alunecări de teren, deşi problema se ştie de 30 de ani. Pe 12 octombrie 1997, oamenii au ieșit în stradă panicaţi că este cutremur, așa cum s-a întâmplat duminica trecută la ora 13. În ambele cazuri a fost vorba de o alunecare de teren în aceleași zone: cartierele Sante Croci, Pirillo, Canalicchio.

Marţi, după o întâlnire la primăria din Niscemi, localnicii au izbucit furioşi, au strigat "Rușine" şi "Ce s-a făcut în acești 30 de ani?". "Trebuie să trăim mereu cu valizele făcute? Unde vom dormi? Nu știm unde ne vom trezi de la o zi la alta". "Aceasta este o tragedie anunțată, pentru că Niscemi este într-o zonă cu risc. Avem nevoie de ajutor imediat, nu de parade oficiale".

Șeful Protecției Civile a survolat cu elicopterul zona afectată de alunecarea de teren. "Am efectuat în acest moment o primă inspecție împreună cu echipa științifică a centrului de competență al Departamentului Protecției Civile, profesorul Casagli, care a subliniat nu doar ceea ce este vizibil, ci şi că întregul deal alunecă", a declarat acesta.

Italia declară stare de urgenţă

Guvernul Italiei a declarat luni stare de urgenţă pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promiţând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile şi companiile afectate de vremea severă.

Ploi care au căzut fără încetare, vânturi puternice şi valuri înalte de până la nouă metri s-au abătut timp de două zile asupra Siciliei, Sardiniei şi Calabriei, împingând apa de mare în interiorul continentului şi copleşind sistemele de apărare a regiunilor costiere. Autorităţile italiene au estimat că pagubele materiale ajung la peste 1 miliard de euro, dar, în pofida amplorii distrugerilor, oficialii nu au raportat victime.

În Calabria, administraţia regională a declarat că furtuna a provocat "daune majore activităţii agricole... cu repercusiuni grave asupra economiei rurale" într-una dintre cele mai puţin dezvoltate zone ale Italiei. Fenomenele meteorologice extreme au devenit mai frecvente în Italia în ultimii ani. Inundaţiile au devastat oraşe din întreaga ţară, ucigând zeci de oameni şi amplificând riscul de alunecări de teren şi de inundaţii chiar şi în zone care, din punct de vedere istoric, erau mai puţin expuse.

Cu toate acestea, localnicii au declarat că alertele regionale de protecţie civilă emise înaintea furtunii i-au convins pe oameni să rămână în casele lor, prevenind astfel decesele şi accidentările grave.

